Mit Scheinen beladener Anhänger kippt um - Acht Tiere sterben

Rund 70 000 Euro Schaden entstanden durch den Unfall gestern Mittag in Langwedel.

Mindestens acht Schweine sind am Freitag gestorben, nachdem der Anhänger eines Tiertransports in Langwedel (Kreis Verden) umgekippt ist.

Langwedel - Gestern kurz vor 12 Uhr kippte ein mit 80 Schweinen beladener Lkw-Anhänger in Langwedel-Förth auf dem Weg vom Stall kurz vor der Einfahrt in die L 158 in Richtung Verden um.

Warum dies trotz Gegenlenkens des 34-jährigen Fahrers passierte, konnte die Polizei gestern noch nicht sagen. Der Lkw blieb stehen. Die Feuerwehr Langwedel rückte an, organisierte das Umladen der Schweine, die anschließend wieder zurück auf den Hof gebracht wurden.

Mindestens acht Tiere verendeten, so die Polizei. Der Verkehr auf der nahen Bahnstrecke Bremen-Hannover wurde für zwei Stunden, bis zur Bergung aller Tiere, verlangsamt. Den Anhänger hatte man gegen 16 Uhr wieder auf der Straße, der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 70 .000 Euro.