Andreas Grimm löst Marita Coels ab

Holtebüttel - Es gibt bei den Holtebütteler Plattsnackers einen neuen 1. Vorsitzenden und der heißt Andreas Grimm. Die bisherige Vorsitzende Marita Coels hatte nach insgesamt 23 Jahren an der Spitze des Vereins nicht wieder kandidiert, als Spielleiterin bleibt sie den Platt-snackers allerdings erhalten.

Andreas Grimm, bisher 2. Vorsitzender des Theatervereins, wurde einstimmig gewählt. Er ist damit in der langen Geschichte der Holtebütteler Plattsnackers erst der Dritte, der das Amt des 1. Vorsitzenden bekleidet. Zur neuen 2. Vorsitzenden wurde Ursel Haase gewählt.

An dieser Stelle kann man sich mal einen Ausflug in die Geschichte gönnen, und daran erinnern, dass die Plattsnacker seit 1958 ein eigenständiger Verein sind. Vorher gab es schon regelmäßige Theateraufführungen als eine Sparte des Sportvereins Holtebüttel. „Aufgrund des immer größer werdenden Interesses hatten die damaligen Vereinsgründer sich zu einer Eigenständigkeit entschlossen. Sinn und Zweck dieses Vereins sollte die Pflege und Erhaltung der Niederdeutschen Sitte, Sprache und Gebräuche durch die Aufführung plattdeutscher Komödien und Bauernschwänke sein“, heißt es in der Chronik des Vereins. Zum ersten 1. Vorsitzenden und Spielleiter wurde Hans Rosebrock gewählt.

Auf der jetzigen Jahreshauptversammlung gab es auch Ehrungen. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Gerhard Intemann geehrt, für 40 Jahre Angelika Lindhorst und für 25 Jahre Kay Radtke .

Es wurden außerdem die Termine für 2017 besprochen. Am 8. April findet das traditionelle Laubharken auf der Bühne statt.

In diesem Jahr wird es wieder ein Jugendstück aufgeführt. Die Premiere ist am 19. Mai. Premiere des plattdeutschen Stücks ist am 22. Juli.

Sehr lange wurde über die Ausrüstung der Bühne mit Mikrofonen und der dazugehörigen Technik gesprochen. Als erste Maßnahme wurden dafür bereits im Herbst zwei Container hinter den Zuschauerrängen aufgestellt. In diese Container wird die gesamte Licht- und Tontechnik umziehen und den Technikern dann in Zukunft einen freien Blick auf die Bühne ermöglichen.