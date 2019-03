Ein altes Theaterpferd als rettender Engel

Langwedelermoor – Seit Anfang Dezember bereitet sich die Theatergruppe des Schützenvereins Langwedelermoor auf die neue Saison vor. Mit dem Lesen des neuen Stückes hat man angefangen und seit drei Wochen stehen die Laienspieler nun bei ihren Proben auf der Bühne im Schützenhaus.

Dort hat Günter Gätje eine Garderobe gebaut, in selbiger spielt der Dreiakter „De rettende Engel oder Lola ritt allens rut“ von Claus Woberg.

Im Stück geht es um das Varieté Roxy. Dort herrscht hellste Aufregung. Der Direktor ist mit der Kasse durchgebrannt. Jongleurin Daisy (gespielt von Lena Fortriede), Ansager Otto (Thomas Gätje) und Stripperin Jenny (Franziska Wermke) wollen die Vorstellung abbrechen. Nur Garderobenfrau Lola, die als Varietétänzerin und Sängerin schon bessere Zeiten gesehen hat, besteht darauf, dass die Vorstellung durchgezogen wird. Als altes Theaterpferd ist es für sie unvorstellbar, eine Vorstellung abzubrechen. Die Lola wird von Claudia Müller (geb. Gätje) gespielt.

„Allerdings wird sie schließlich selbst Opfer ihrer Durchhalteparolen, denn es bleibt am Ende nichts anderes übrig, als dass sie noch einmal ins Kostüm schlüpft und ihr altes Repertoire vorträgt. Das wird ein großer Erfolg und außerdem findet sie so ihren früheren Geliebten wieder, der auch der Vater ihrer mittlerweile erwachsenen Tochter ist“ fasst der Theaterverlag Mahnke das Stück zusammen.

Auf der Bühne stehen in Langwedelermoor die erfahrenen Laienspieler Claudia Müller, Richard Elling und Sabine Cordes, Thomas Gätje ist ebenfalls schon einige Jahre dabei. Lena Fortriede hatte im vergangenen Jahr ihr Debüt und hat so viel Spaß an der Sache gefunden, dass sie gleich eine zweite Spielzeit auf der Bühne zu sehen sein wird. Franziska Wermke ist wieder dabei, Debütant in diesem Jahr ist Yannick Kniep, der den Jan spielt. Und Regisseur Günter Gätje hat als Roberto auch selbst eine kleine Rolle übernommen.

Das Bühnenbild stammt also von Günter Gätje, während Christa Gieschen die Requisiten besorgt hat. Für die Masken sind Susanne Bomnüter (geb. Gätje), Mara Hanke, Ingrid Kuhlmann und Fenja Warnke zuständig. Sie alle sorgen dafür, dass die Laienspieler zur Premiere am Freitag, 5. April, um 20 Uhr gut vorbereitet sind.

„Und auch nach dem Spiel kann es recht lustig sein“, sind sie sich beim Theater in Langwedelermoor ganz sicher und erklären weiter: „Darum laden wir zum Bleiben ein.“

Weitere Vorstellungen nach der Premiere am 5. April sind:

Samstag, 6. April, ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen;

Sonntag, 7. April, ab 10 Uhr mit Frühstück (fast ausverkauft);

Freitag, 12. April, um 20 Uhr;

Sonntag, 14. April, ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen;

Donnerstag, 18. April, um 20 Uhr;

Ostermontag, 22. April, um 19 Uhr.

Die Karten können telefonisch bei Karin Gätje (04232 / 94 50 500) bestellt werden, die dann bis spätestens um 19.30 Uhr beziehungsweise eine halbe Stunde vor Spielbeginn abgeholt sein müssen. hu