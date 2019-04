Alte Trecker und Livemusik

Maifest am Langwedeler Häuslingshaus

+ © Langwedeler Kulturverein Am 1. Mai werden in Langwedel liebevoll restaurierte Trecker gezeigt. © Langwedeler Kulturverein

Langwedel – Wie sind eigentlich die Wetterprognosen für den 30. April und den 1. Mai? Es soll ja ein bisschen frischer werden... Aber ganz so kalt wie im vergangenen Jahr muss es diesmal nicht sein. Schließlich feiert man am Langwedeler Häuslingshaus wieder die Walpurgisnacht, tags drauf das Maifest und hat dabei einiges an Programm in petto.