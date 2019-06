Alte Musik und historisches Ambiente

Das Ensemble Urstrom spielt drei Konzerte in Etelsen. Foto: Susanna Drescher

Etelsen – Chitarrone, Barockcello, Barockvioline – ein ungewöhnliches Instrumentarium und spannende Musik erwartet das Publikum von „Klassik im Schloss“ am Konzertwochenende 15. und 16. Juni in Etelsen.

Mit dem Ensemble Urstrom kommen fünf herausragende junge Instrumentalisten in den Landkreis, die sich der sogenannten Alten Musik verschrieben haben.

„Musik von 1550 bis 1750 auf historischen Instrumenten“ heißt es sachlich-informativ auf der Website der Gruppe.

„Doch was das live bedeutet, sollte man erleben: Rasende Virtuosität, höchste Zusammenspielkunst, Kreativität und Experimentierfreudigkeit prägen die ‚transmusikalische Alpenüberquerung‘, die das Ensemble im Schloss Etelsen präsentieren wird“, kündigt der künstlerische Leiter der „Klassik im Schloss“ Johannes Mnich an.

Da erklingt Musik aus dem 17. Jahrhundert aus Süddeutschland und Norditalien mit historischen Stimmungen und Instrumenten, die ganz im Stil der damaligen Zeit gespielt werden: also Darm- statt Stahlseiten, Chitarrone statt Kontrabass, Wegfall von Cellostachel und Geigen-Schulterstütze. Eine mitreißende, freie Musik – wie immer im Konzert erklärt und erlebbar gemacht durch die sachkundige Moderation von Johannes Mnich. „Durch ihren improvisatorischen Zugang und die kraftvolle Gestaltung wird das Ensemble Urstrom im festlichen Konzertsaal von Schloss Etelsen sicher für einen musikalischen Höhepunkt in diesem Sommer sorgen“, so Mnich.

Die Konzerte finden am Samstag, 15. Juni um 20 Uhr sowie am Sonntag, 16. Juni um 11 und 19 Uhr statt.

Karten sind per E-Mail unter schlosskonzerte.etelsen@gmail.com sowie telefonisch unter 04231 / 84 909 (montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr) erhältlich.

Das Gesamtprogramm von „Klassik im Schloss“ ist auch auf der Internetseite des Landkreis Verden unter www.landkreis-verden.de/sommerkonzerte abrufbar.