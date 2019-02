Projekttag für Langwedeler Oberschüler in Sachen Europäische Union

Langwedel - Von Jens Wenck. „Die EU und Du“ - das könnte eigentlich auch als Titel eines Schlagers herhalten. Es ist aber, mal ganz schnell die Narretei wieder beiseitegelegt, der Name eines Workshops, den die Friedrich-Ebert-Stiftung in Niedersachsen für Schulklassen (ab der 8.) anbietet. Im Bürgersaal des Langwedeler Rathauses kam jetzt die 10c der Oberschule in den Genuss der mehrstündigen Veranstaltung.

„Die EU wird jetzt auch Unterrichtsthema“, erläutert Klassenlehrer Derik Eicke leiste am Rande. Während dessen widmen sich seine Schülerinnen und Schüler mit den beiden Referenten Felix Köhn und Alexander Nimptsch der Geschichte der Europäischen Union.

Die fing mal ganz klein an, heute leben in der EU in 28 Mitgliedsstaaten über eine halbe Milliarde Menschen. Die sich in der Union frei bewegen können. Früher gab es noch lange Staus und Wartezeiten bei den Grenzkontrollen, wollte man in ein anderes Land. Das kennen die heutigen Zehntklässler so nicht mehr. Aber Alexander Nimptsch. Zwar ist er ein junger Mann in den 20-ern, aber seine Eltern kommen aus Polen. Das ist erst seit 2004 in der EU.

Klar gab es auf dem Weg zur Union auch wirtschaftliche Interessen, 1957 gründete sich die EWG - die Europäische Wirtschaftgemeinschaft mit sechs Mitgliedsstaaten.

„Aber die EU ist auch eine Wertegemeinschaft“, erzählt Felix Köhn den jungen Langwedelern. Was steht dabei ganz vorn? „Demokratie.“

Wer macht in der EU eigentlich was? Und was hat das überhaupt alles mit jedem von uns zu tun? Anhand dieser Fragen wolle man mit regionalen, lebensweltorientierten Beispielen vermitteln, wie nah die EU dem Leben der Menschen sei und welche Chancen sie biete, so das Konzept der Friedrich-Ebert-Stiftung. „Unser Ziel ist, dass sie dann kontrovers diskutieren können“, sagt Felix Köhn in einer kleinen Pause.

Dann hatt er noch ein Tipp für die Schülerinnen und Schüler: „Vielleicht fotografiert ihr euch den Zeitstrahl zur Geschichte der EU mit dem Handy ab. So was kommt auch schon mal in Arbeiten dran. Ist aber eure Entscheidung.“ Die Wahl haben Langwedels Oberschüler auch wieder im kommenden Mai. Dann wird analog zur echten Wahl zum Europäischen Parlament an der Schule wieder eine Juniorwahl organisiert, selbstverständlich ohne Wahlzwang.