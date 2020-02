Alles perfekt aufeinander abgestimmt

Hobby- und Kunsthandwerkermarkt zieht die Besucher mit viel frühlingshafter Dekoration an

+ „Total schön“ fanden Gudrun Jacobskötter, Julia Hüchting und Kristin Hoffmann (v.l.) den Hobby- und Kundsthandwerkermarkt im Langwedeler Rathaus. Fotos: Bruns

Langwedel – Bei den Schachbrettblumen am Stand von Silke Heemsoth-Rohlfing musste so mancher Besucher erst mal die Fingerprobe machen. So täuschend echt wirkten die Pflanzen beim zweitägigen Hobby- und Kunsthandwerkermarkt im Langwedeler Rathaus. Die Armsenerin war im November schon häufiger mit Weihnachtsfloristik dabei gewesen. Erstmalig beteiligte sie sich nun im Februar, und dass sie auch Frühling kann, das war nicht zu übersehen.