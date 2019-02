Alle Hoffnungen erfüllt?

Etelsen - Festlich, fröhlich und rundum lebendig hat gestern die Stiftung Waldheim ihr 50-jähriges Bestehen im Schloss Etelsen gefeiert. Bereits am Eingang wurden die Gäste von einem Porträt begrüßt, auf dem die Stifterin, Helene Grulke, ihnen verschmitzt entgegen lächelte. Der Festakt wurde von Imke Burma kurzweilig moderiert, musikalische Bonbons bekamen die Festgäste von Till Simon und der Crazy Chor Company gereicht, sodass die etwas andere Jubiläumsfeier eine sehr gelungene Angelegenheit war.

Bereits Jahrzehnte, bevor das Schlagwort Inklusion überhaupt erfunden war, hat die Stiftung Waldheim darauf hingearbeitet, dass behinderte Menschen wie selbstverständlich zur Gesellschaft gehören. Eine Aussage, die sich durch sämtliche Festreden und Grußworte zog, die insbesondere die menschliche Seite betonten. Angefangen beim Vorstandsmitglied der Waldheim Gruppe, Dieter Haase, dem Kuratoriumsvorsitzenden Gerhard Willers über Landrat Peter Bohlmann und den Langwedeler Bürgermeister Andreas Brandt bis hin zu Anne Günther vom Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Sie alle waren sich einig, dass in den vergangenen fünf Jahrzehnten Maßgebliches geschaffen und Außerordentliches zum Wohle von behinderten Menschen erreicht worden ist.

Als Hauptredner hatte zunächst aber Haase die angenehme Pflicht, die zahlreichen Ehrengäste im bis auf den letzten Platz besetzten Schlosssaal zu begrüßen, darunter auch Gründungsmitglied Fritz Endrussat.

Seine Jubiläumsansprache hatte Haase mit Fragen flankiert: Haben sich die Erwartungen und Hoffnungen von Helene Grulke erfüllt, die sie mit der Gründung der Stiftung im Jahr 1969 verbunden hat? Was würde sie sagen, wenn sie einen Blick auf die heutige Stiftung Waldheim werfen könnte? Ist es gelungen, die Wünsche und Träume der Bewohner zu erfüllen und ihre Lebenssituation zu verbessern? Ist es uns gelungen, ein guter Arbeitgeber zu sein, die Erwartungen der Mitarbeiter zu erfüllen und die Erwartungen der Gesellschaft wahrzunehmen und umzusetzen?

+ Imke Burma moderierte das Programm. In den Saal geholt hatte man auch ein Porträt von Bodo Huxoll, Mitbegründer der Stiftung und Jahrzehnte ehrenamtlich im Kuratorium tätig. © Fotos: Niemann

Fragen über Fragen, die, so Haase, „nicht leicht zu beantworten sind“. Er aber denke, dass in den letzten 50 Jahren viele Dinge richtig entschieden und gemacht worden seien.

Detailliert ging Haase dann auf die Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte ein, verwies unter anderem darauf, dass aktuell von der Stiftung Waldheim und den Tochtereinrichtungen über 800 beeinträchtigte Menschen begleitet und betreut werden, 750 Mitarbeiter in der Waldheim Gruppe tätig sind und die Einrichtungen zum Leben in den Gemeinden dazu gehören.

„Können wir hier von einer Erfolgsgeschichte sprechen?“, wollte er wissen. Oder ob es nicht doch eher eine Erfolgsgeschichte wäre, wenn es Einrichtungen wie die Stiftung Waldheim nicht mehr geben müsste, weil alle Menschen in der Gesellschaft gut zusammenlebten.

In seiner Rede ging Haase auch kurz auf die politischen Rahmenbedingungen ein, ehe er aufrichtige Dankesworte an alle richtete, die - auf welche Weise auch immer - in Verbindung zur Stiftung stehen.

+ Im großen Saal des Schlosses feierte die Stiftung Waldheim mit vielen Gästen das 50-jährige Bestehen. © Fotos: Niemann

Als Kuratoriumsvorsitzender würdigte Gerhard Willers die Erfolgsgeschichte der Stiftung, während Landrat Peter Bohlmann an die einstige Stifterin und Namensgeberin Helene Grulke erinnerte, die Anfang der 1930er Jahre und damit in schwierigen Zeiten mit engagiertem Willen ein Heim für geistig kranke und hilflose Menschen gegründet und es geschafft hatte, die ihr anvertrauten Menschen durch die schweren Jahre des Nationalsozialismus zu bringen. „Das Waldheim war eine Schutzinsel, die bis zu 100 Menschen Zuflucht gewährte. Helene Grulke hat die Menschen auch im Wald versteckt.“

Bürgermeister Andreas Brandt lobte die „ungeheure Integrationsleistung“ der Stiftung und nutzte zugleich die Gelegenheit, auch auf die Bedeutung der Waldheim-Gruppe als größter regionaler Arbeitgeber zu verweisen.

nie