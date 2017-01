Alfons Adam aus Daverden und sein Einsatz für Menschen mit Behinderungen

Ganz ehrlich, am Anfang hat Alfons Adam (li.) Andrea Nahles (re.) als Bundesarbeitsministerin nicht viel zugetraut. „Aber sie macht einen richtig guten Job, einen richtigen guten“, so seine Ansicht heute.

Daverden - Wer den Daverdener Alfons Adam schon mal in einem Fachausschuss oder im Gemeinderat erlebt hat, weiß: Wenn es um soziale Themen, um die Rechte und Möglichkeiten Behinderte geht, dann kann der Mann schon mal ein bisschen lauter werden. Kann auch sein, dass er (offensichtlich gefühlsmäßig sehr engagiert) persönlich wird. Was ihm dann schon leid tut, an seinem Einsatz für die Sache aber kein Fitzelchen ändert.

Das hat ihn letztendlich in den vergangenen Jahren auch immer wieder nach Berlin geführt, wo der Daverdener am Bundesteilhabegesetz mitgearbeitet hat, das seit 1. Januar in Kraft ist. Das neue Gesetz soll die Lebensbedingungen von Behinderten verbessern, für mehr Inklusion sorgen.

Seine Mitarbeit an dem Gesetz will der Langwedeler Ratsherr Adam aber man bloß nicht zu hoch gehängt wissen. Er und sein Arbeitskreis waren da von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles vor allem in Sachen Schwerbehindertenvertretung in Betrieben gefragt.

„Ich bin ja Metaller“, sagt Adam. Er arbeitet bei Daimler, also im Mercedes-Werk in Bremen. Anfang der 90-er haben sie ihn da gefragt: „Willst Du das nicht machen?“

Nicht nur auf Bundesebene unterwegs

„Das“ war der Posten des Vertreters der Schwerbehinderten in Bremen. 1993 ist Alfons Adam das erste Mal gewählt worden. Seit damals ist er Schwerbehindertenvertreter. „Mittlerweile auch für den ganzen Konzern in Deutschland. Seit gut acht Jahren.“ Das ist aber noch nicht alles. Auch seit gut acht Jahren ist der Daverdener noch Sprecher des Arbeitskreises der Schwerbehindertenvertretungen aus der deutschen Automobilindustrie. „Inklusive Zulieferfirmen“.

Adam ist aber nicht nur auf Bundesebene unterwegs. 2012 hat ihn der Langwedeler Gemeinderat in den Behindertenbeirat des Landkreises Verden geschickt. „Darüber hab ich mich echt gefreut.“

Trotz aller Erfahrung als Schwerbehindertenvertreter habe er noch vom Erfahrungsschatz der anderen Beiräte aus den einzelnen Gemeinden des Landkreises profitieren können, so Adam.

Man habe sich gemeinsam um die Versorgung der schwerbehinderten und älteren Menschen im Kreis gekümmert, das Bundesteilhabegesetz und die UN-Behindertenrechtskonvention.

„Ich bin selbst schwerbehindert“

Die hat auch die Bundesrepublik Deutschland unterschrieben, 2009 schon. Da steht, so fasst es Alfons Adam kurz zusammen, „dass behinderten Menschen die Möglichkeit gewährt werden muss, ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben zu führen.“

Dazu gehört für den Daverdener und seine Beiratskollegen die „Inklusion in Schule und Arbeitswelt und eine umfassende Barrierefreiheit. Letztere verstehe sich selbstverständlich für alle öffentlichen Gebäude aber auch Arztpraxen. „Das Thema Barrierefreiheit war auf jeder unserer Sitzungen ein herausragendes Thema.“

Überhaupt gelte das auf Gemeinde, Kreis und Landesebene. Die niedersächsische Landesbauordnung lasse einfach zu viele Schlupflöcher. „Da kann am Ende jeder machen, was er will. Im Bundesland Bremen sind sie weiter, da geht das nicht mehr.“

Bei dem Thema wird Adam richtig gallig, da wird er auch in Zukunft ganz sicher keine Ruhe geben. Stellt sich dem Betrachter noch die Frage, wie sie bei so einem Bär vonMann wie Alfons Adam auf die Idee kamen, er könnte Schwerbehindertenvertretersein. Allein an seiner politischen Ausrichtung – „Ich bin Sozi“ – kann es ja wohl nicht liegen. Nun wird er ein bisschen einsilbig. „Ich bin selbst schwerbehindert.“ Ach, sieht man aber gar nicht. „Muss man ja auch nicht.“

Laut „Zeit online“ leben derzeit in Deutschland 10,2 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen, davon sind rund 7,5 Millionen schwerbehindert.

jw