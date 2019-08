Langwedel – Wenn die Schulanfänger am Samstag ihre Schultüten öffnen, werden viele davon mit Schokolade, Gummibärchen und Lollis gefüllt sein – ein Albtraum für alle Zahnärzte.

Anstelle dieser Zuckertüten verlost darum die Zahnärztekammer Niedersachsen die „Zahngesunde Schultüte“.

Seit nunmehr 24 Jahren wirbt das Projekt für eine zuckerfreie Alternative zu der herkömmlichen Schultüte und seit zehn Jahren beteiligt sich auch die Zahnärzteschaft der Kreisstelle Verden mit zwei zusätzlichen Schultüten an der Aktion.

Am letzten Ferientag ein Besuch beim Zahnarzt – das ist nicht unbedingt das schönste Erlebnis der Sommerwochen. Für viel Freude sorgte aber am Mittwoch der Besuch von vier Kindern in der Zahnarztpraxis Dr. Maren Brandt in Langwedel.

Sie waren nämlich die Gewinner der Postkartenaktion „Zahngesunde Schultüte“ und haben eine ganz besondere Überraschungstüte gewonnen. Sie enthält garantiert keinen Zucker, aber dafür tolle, andere Sachen, wie zum Beispiel Schwimmbrillen, Tauchringe, Springseile und weitere schöne Dinge für den Schulanfang.

Auch zu den Süßigkeiten bieten sich mit Obst, zuckerfreien Kaugummis und anderen zuckerfreien Waren (erkennbar am kleinen Zahnmännchen mit dem roten Schirm) gute und gesunde Alternativen an, die man eigentlich überall finden kann.

„Mit viel Liebe hatten die Kinder auch in diesem Jahr wieder tolle Postkarten gemalt und an die Praxis geschickt und es war schön zu sehen, wie groß auch diesmal wieder die Resonanz auf die Aktion war. Vor allem die Kindergärten Langwedel, Daverden und Etelsen hatten mit einer Postkarten-Mal-Aktion der angehenden Erstklässler viele Postkarten zur Verlosung beigesteuert“, berichtet Dr. Maren Brandt.

Die Jugendzahnpflegereferentin der Zahnärztekammer Niedersachsen für die Kreisstelle Verden überreichte den Kindern die Schultüten mit den besten Wünschen für den aufregenden Start in das Schulleben.

Die diesjährigen Gewinner sind Paul Janz und Elina Schulz, beide aus Daverden, Arik Schneider aus Langwedel und Teresa Skambraks aus Dörverden.