Ein Hauch von „Downton Abbey“: Gemeinsame Aktion des Etelser Schlossparkfests und des Achimer Kreisblatts

Von: Nina Baucke

Jara Beckröge hofft auf viele Teilnehmer des Social-Media-Gewinnspiels, die für das Etelser Schlossparkfest mit Hut auf Facebook und Instagram posieren. © Baucke

Bald ist wieder Schlossparkfest in Etelsen: Mit einer Social-Media-Aktion können sich die Besucher auf das Ereignis einstimmen.

Etelsen – Es sind Bilder, die sich am ehesten mit Fernsehserien wie dem britischen Upstairs-Downstairs-Drama „Downton Abbey“ verbinden lassen: Damen und Herren flanieren unter Bäumen, durch deren Blätter sich milde das Sonnenlicht mogelt, durch einen Park, im Hintergrund ein alterwürdiges Gebäude. Alle tragen schicke Garderobe und vor allem ein Accessoire, das im modernen Alltag dieser Tage allerdings inzwischen eher auf der Ersatzbank sitzt: einen Hut. Doch für Jara Beckröge ist die Kopfbedeckung keineswegs antiquiert – und das soll beim nächsten Schlossparkfest in Etelsen am 10. und 11. Juni deutlich werden.

Denn mit einer besonderen Social-Media-Aktion, unterstützt von dieser Zeitung, will Beckröge auf das Ereignis einstimmen: Sie ruft dazu auf, im Vorfeld des Festes ein Bild mit Hut auf dem Kopf von sich zu machen oder machen zu lassen und dieses dann im Feed bei Facebook oder Instagram hochzuladen. Dort sollten die Teilnehmer es mit mit der jeweiligen Seite des Etelser Schlossgartenfestes als auch des Achimer Kreisblatts verlinken. Unter allen werden dann fünf mal jeweils zwei Freikarten für das Ereignis ausgelost. „Natürlich dürfen auch Freunde verlinkt werden, um ihnen zu zeigen, was sie beim Schlossparkfest erwartet“, sagt Beckröge. Die Aktion hatte sich das Team des Hofs Beckröge zusammen mit Christian Nehrke als Veranstalter überlegt.

Die Idee dahinter: „Früher gab es Postkarten als Einladungen, heute geht das über Social Media. Man muss sich da immer etwas einfallen lassen“, ist sie überzeugt. Und Hüte passen ohnehin zum Flair des Festes: „Wenn man zu einer Feier geht, macht man sich ja auch vorher viele Gedanken über die Kleidung und sucht sich etwas Schickeres aus dem Schrank heraus“, sagt die Etelserin, die das Schlossparkfest mit organisiert. „Ein Sommerkleid zieht frau eher mal an, aber mit einem Hut macht das noch viel mehr her. Außerdem hat das etwas Herrschaftliches, das passt wiederum zum Schloss“, ist sie überzeugt. „Hüte sind vielleicht aus der Mode, aber wir bringen sie wieder in die Moderne.“ Und so ganz unnütz sind sie aus ihrer Sicht zudem ohnehin nicht, Stichwort Sonnenschutz.

Die Fotoaktion soll sich dann auch beim Fest selbst wiederfinden: „Wir werden in diesem Jahr einen Selfie-Spot einrichten, wo die Besucher das perfekte Foto von sich machen können, egal ob mit oder ohne Hut“, sagt Beckröge. „Denn es wird immer wichtiger, schöne Erinnerungen festzuhalten.“

Selfie-Spot auf dem Gelände

Auch darüber hinaus soll der Park am Festwochenende genügend schöne Ecken für das ideale Foto bieten. „Wir haben darauf geachtet, dass es dann viele Schattenplätze geben wird und damit auch immer wieder Ecken zum Entspannen und Genießen, denn auch Zeit für Muße gehört zu unserem Motto ,Landromantik, Vielfalt und Genuss‘“, sagt Beckröge.

Dementsprechend können Interessierte schon mal in ihrem Fundus nach Hüten stöbern – und dann diese nicht nur für die Social-Media-Aktion tragen, sondern vielleicht auch bei dem Fest selbst über das Gelände mit entsprechender Kopfbedeckung flanieren. Und darauf hofft zumindest Beckröge: „Denn auf auf den Anblick freue ich mich sehr.“

Die Aktion Start der gemeinsamen Fotoaktion des Etelser Schlossgartenfestes und des Achimer Kreisblatts auf Instagram und Facebook ist am 21. Mai, letzte Posts sind noch am Abend des 2. Juni möglich, am 3. Juni ermitteln die Organisatoren dann aus allen Beiträgen die fünf Freikarten-Gewinner.