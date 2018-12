Prozess in Verden: Ein Adventskalender für den Richter

Mutter des Angeklagten fällt unangenehm auf

Langwedel/Verden - Von Wiebke Bruns. Der Diebstahl von Schnaps und Kaffee im Wert von 160,86 Euro aus einem Supermarkt in Langwedel kommt nicht nur einen 32 Jahre alten Angeklagten aus Verden teuer zu stehen, sondern auch seine Mutter. Die Frau quatschte in der Berufungsverhandlung am Landgericht Verden immer wieder dazwischen. „Klappe halten“, forderte die Staatsanwältin. Doch auch das fruchtete nicht. Um die Mutter sprachlos zu machen, wurde ihr ein Ordnungsgeld in Höhe von 500 Euro aufgedrückt.