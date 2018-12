Mann versucht zu Fuß vor Polizeikontrolle zu flüchten

Achim - Ein Mann aus Langwedel hat am Samstag erfolglos versucht, vor der Polizei zu flüchten. Zuvor war er in eine Kontrolle der Beamten geraten und befürchtete - zu Recht - schlimme Konsequenzen.

Der Mann war am Samstagnachmittag auf der Dresdener Straße mit mit hoher Geschwindigkeit in seinem Kleinwagen unterwegs und sollte durch die Achimer Polizei angehalten und kontrolliert werden. Als der Kleinwagen angehalten werden konnte, rannte der Fahrer jedoch blitzartig davon, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Nach kurzer Verfolgung konnte er von den Polizisten eingeholt und auf einem Parkplatz festgehalten werden. Der 29-jährige Langwedeler gab an, dass er aus Angst vor der Polizei das Weite gesucht habe, denn er habe keinen Führerschein und sei bereits drei Mal erwischt worden.

Nach dieser Aussage stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogen stand und ordneten eine Blutprobe an. Anschließend wurde der Langwedeler auf freien Fuß gesetzt, muss sich jetzt allerdings mehreren Ermittlungsverfahren stellen.

