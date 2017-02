Abwärtstrend gestoppt – aber die Jugend macht Sorgen

Daverden - Der Abwärtstrend bei den Mitgliederzahlen der zwölf Mitgliedsvereinen in der Pokalvereinigung (PV) „Alte Aller“ ist gestoppt, freute sich deren Vorsitzender Bernd Sackretz auf der PV-Jahreshauptversammlung im „Waldschlößchen“ Daverden. 1 915 Mitglieder haben die zwölf Schützenvereine zusammen.

Sorgen hingegen machen Sackretz die Jungschützen, die scheinbar nicht mehr so sehr für den Schießsport zu begeistern sind. Auch zur Jugendversammlung kamen nur wenig Jungschützen, so dass eine gemeinsame Sitzung mit den Jugendbetreuern stattfinden soll.

Das Lichtpunktschießen der Schülerinnen und Schüler hingegen läuft hervorragend, freute sich Bernd Sackretz, der sich beim Schießsportleiter Matthias Havighorst und dem Jugendobmann Jörn Gofredo für die Stiftung von Wanderpokalen bedankte.

Bernd Sackretz lobte auch die besonders erfolgreichen Schützendamen. „Die Erfolge der Damen lese ich oft in der Zeitung, die der Männer leider kaum.“

Diesen Ball nahm Schießsportleiter Matthias Havighorst auf, der feststellte, dass die Männer zwar nicht so erfolgreich sind, aber dafür viel geselliger. Dann erspähte er bei den Mitgliedern des Daverdener Schützenvereins einen großen Pokal: „Schön, dass ihr den A-Pokal mitgebracht habt“, freute er sich.

Alle zwölf Mitgliedsvereine hatten sich sowohl am A- als auch um B-Pokalschießen beteiligt, freute sich Havighorst, um dann die Pokalwettbewerbe des vergangenen Jahres Revue passieren zu lassen. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Andreas Krüger zeichnete er die Sieger der Rundenwettkämpfe aus.

Der stellvertretende Jugendobmann Kai Winkelmann verdeutlichte ebenfalls, dass die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler deutlich besser ist, als die bei den Jungschützen. Für das Lichtpunktschießen der Schüler stiftete Wolfgang Kluge einen Wanderpokal, für den sich Winkelmann bedankte.

Die Damenvorsitzende Nadine Behrens berichtete von den erfolgreichen Schützendamen. Sie erinnerte an die kürzlich verstorbene Waltraud Rohde, die acht Jahre lang die Damenabteilung in der Pokalvereinigung geleitet hatte. Behrens erläuterte einen Beschluss der Damenversammlung. Beim Sommer- und Winterpokalschießen wird es in Zukunft fünf Wertungsschüsse statt wie bisher drei geben.

Einen zufriedenstellenden Kassenbericht legte Kassiererin Anna Bruns vor. Damit es zu keinen Engpässen kommt, wurde beschlossen, dass jeder Mitgliedsverein in Zukunft statt 150 Euro dann 170 Euro zahlen muss.

Zu den Gästen der Versammlung gehörte auch Langwedels Bürgermeister Andreas Brandt, der selbst dem Schützenverein Völkersen angehört. „Wir kümmern uns gern um die vielen Vereine im Flecken Langwedel, denn wie würde es bei uns aussehen, wenn wir die Vereine nicht hätten? Der Sport hat auch in Zukunft im Flecken Langwedel einen hohen Stellenwert.“

Die diesjährigen Pokalschießen beginnen mit dem Schießen der Schüler um den Volksbank-Wanderpokal am 19. März in Ottersberg. Es folgt am 9. April das SAGL-Schießen in Cluvenhagen, das B-Pokalschießen am 21. Mai in Grasdorf, das A-Pokalschießen am 25. Mai in Holtebüttel, das KK-Jugendhauptpokalschießen am 17. Juni in Ottersberg, das Kreisverbandsfest ist am 24. und 25. Juni in Daverden, das Alterspokalschießen am 1. Juli in Langwedel, das Sommerpokalschießen der Damen am 6. August in Steinberg, das KK-Jugendschießen sportliche Auflage und das Kaiserschießen am 13. August in Völkersen, das KK-Jugendschießen um den KSK-Wanderpokal am 20. August in Steinberg.

Das Gemeindekönigsschießen des Fleckens Ottersberg ist am 26. August in Quelkhorn, das Kreisverbandsfest Achim am 2. September in Bierden, das Winterpokalschießen der Damen am 17. September in Cluvenhagen, das Jugendschießen um den Rother-Dunker-Pokal am 10. Oktober in Langwedelermoor das Schüler-Wanderpokalschießen am 21. Oktober in Ottersberg, das Schüler-LG-Auflage-Plakettenschießen am 29. Oktober in Posthausen und das Freihand-Plakettenschießen am 4. November an Grasdorf. hu