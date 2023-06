Ab Freitag wird es in Daverden magisch

Von: Jens-Peter Wenck

Teilen

Wenn Magic Jack (Volker Penczek, r.) zaubert, bleibt kein Auge trocken. Und wenn mal ein Trick klappt, ist die Freude groß. © Wenck

Daverden – Das wäre was: eine Frau durchsägen. Oder wenigstens verschwinden lassen. Oder etwas verwandeln. Daraus wird nichts, jedenfalls erst einmal und bei Jack Vollhorn. „Ich bin kein Zauberer, ich bin Magier!“ Jedenfalls hat Magic Jack das so beschlossen – und er übt auch schon ganz fleißig und ganz lange, um einmal vor zahlendem Publikum auftreten und seine Familie ernähren zu können.

„Der Magier“ heißt auch das neue Stück von Edelfried Hennig, das am Freitag, 16. Juni, ab 19 Uhr auf der Freilichtbühne im Daverdener Holz Premiere hat.

Auch ältere Theaterfans dürfen sich von diesem Kinder- und Jugendtheater mit Musik ein gerüttelt Maß an Spaß und Unterhaltung versprechen. Edelfried Hennig hat sich nach eigenem Bekunden vom Auftritt eines Berliner Magiers in Daverden zu der Geschichte inspirieren lassen.

Für die Umsetzung bringt die Theaterabteilung jede Menge Erfahrung – auch aus den Reihen der jüngeren Schauspielerinnen und Schauspieler – auf die Bühne. Volker Penczek spielt den Jack, Günther Kothe sitzt ihm als fieser Spielhallenbesitzer Harp Gear (der Name klingt nicht zufällig wie ,Habgier’) im Nacken. Eigentlich ist die Situation für Vollhorn ja tragisch: Er hat mächtig Schulden bei Harp Gear. Darum ja der Versuch der Zauberei. Und kommt dann wirklich noch echte Magie ins Spiel? Sagen wir nicht.

Edelfried Hennig (li.) hat das Stück „Der Magier“ geschrieben, er führt auch in diesem Jahr in Daverden die Regie. © Wenck

Fürs Publikum steht auf jeden Fall der Spaß im Vordergrund. Wegen der durchgeknallten (Entschuldigung, ist aber so) Nachbarin Winifred Isle (Nicole Czember). Sehr schön ist das auch, wenn Robert Isle (Volker Meyer) auf Plattdeutsch schimpfend seine Frau von der Bühne beordert. Oder man erfreut sich an den von ihrem schlecht zaubernden Magic Papa genervten Vollhorn-Kindern – und überhaupt. Die ersten Probeneindrücke lassen gute Unterhaltung erwarten.

„Der Magier“ hat wie erwähnt am 16. Juni seinen ersten Auftritt. Es folgen weitere Aufführungen am 17., 18. und 24. Juni jeweils ab 18 Uhr sowie noch eine Vorstellung am 25. Juni ab 11 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf im Internet über freilichtbuehne-daverden.de/tickets für acht Euro. Reservierung und Gutscheine sind ebenfalls per E-Mail an info@freilichtbuehne-daverden oder unter Telefon 0176/7868 2259 (Sigrid Meyer-Klein) zu bekommen. Nach dem Ende des Vorverkaufs sind in der Regel auch noch Karten an der Abend- oder Tageskasse zu haben.