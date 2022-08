20 000 Badegäste zur Ferien-Halbzeit im Burgbad Langwedel

Von: Lisa Duncan

Vier Schwimmkurse täglich hat das Burgbad bis einschließlich diesen Freitag angeboten, von links: Thomas Becker, Britta Meyer und DLRG-Mitglied Lucy Born (14). © Duncan

Langwedel – Die Saison im Burgbad Langwedel hat bereits die Erwartungen übertroffen, sagt Badleiter Thomas Becker. „Bis zur Halbzeit der Sommerferien waren es schon 20 000 Besucher und bis zum Herbst erreichen wir die 30 000“, ist der Schwimmmeister überzeugt. In der Zeit vor Corona seien es sonst durchschnittlich 25 000 Badegäste pro Saison gewesen. Pro Tag nutzen ihm zufolge etwa 1 000 Personen das kleine, feine Freibad am Langwedeler Ortsausgang. Saisonende ist am 1. September. Bis dahin sind noch einige Aktionen für die Badegäste geplant. Los geht es morgen ab 21 Uhr mit einem Flutlichtbaden.

Neu im Burgbad ist übrigens ein Sonnensegel über dem Kleinkinderplanschbecken, das Familien mit Kindern Badespaß durchgehend im Schatten ermöglicht. Zuvor hatten dort aufgestellte Sonnenschirme diesen Zweck nur teilweise erfüllt. Stück für Stück tauscht der Flecken Langwedel zudem den alten Maschendrahtzaun als Grenze zum benachbarten Sportplatz aus, berichtet Hauptamtsleiter Rolf Korb. „Das haben wir dieses Jahr mit dem letzten Zaunstück komplettiert“, so Korb. Im Zuge dessen seien auch einige alte Fichten gefällt worden. Darüber hinaus ist laut Becker der Babywickelraum neu gefliest worden. Für nächstes Jahr plant der Flecken, ein Ärgernis für Familien aus dem Weg zu räumen: Bislang führt der einzige Weg zum Verlassen des Bades mit Kinderwagen unter einer Dusche hindurch. Ein neuer Weg zum Ausgang mit Drehkreuz soll außen um den Schwimmbereich herumführen. „Damit stellen wir die Barrierefreiheit her“, so Korb.

Die Sorge um steigende Energiepreise, die viele Bäder und andere Wellnessanbieter derzeit umtreibt, betrifft das Burgbad nur am Rande. Die Duschen werden mit Solarenergie beheizt, das Becken gar nicht. Preissteigerungen würden also nur den Stromverbrauch betreffen: „Damit sind wir ganz gut aufgestellt“, findet Becker.

Angesichts der zahlreichen Badegäste haben Thomas Becker und seine Kollegin Britta Meyer gut zu tun. Unschätzbar ist für die beiden Mitarbeiter des Fleckens nachmittags und am Wochenende die Hilfe der Ehrenamtlichen der DLRG-Ortsgruppe Langwedel.

Die Aktiven der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft unterstützen aber nicht nur bei der Badeaufsicht, berichtet Becker und steigt ins Nichtschwimmerbecken, wo jetzt ein Kurs für elf Schwimmanfänger startet. Die 14-jährige DLRG-Nachwuchskraft Lucy Born unterstützt die beiden Schwimmmeister, während sie die Kinder mit der Pool-Nudel anleiten und ans Wasser gewöhnen. „Die ist besser als Schwimmflügel. Sonst hängen die Kinder oft so im Wasser. Eine Pool-Nudel gibt Bewegungsfreiheit und hält auch einen Erwachsenen“, erläutert Becker.

Britta Meyer leitet die Kinder beim 12-Uhr-Schwimmkurs mit der Pool-Nudel an. © -

Die Schwimmkurse für Kinder ab fünf Jahre laufen während der ersten vier Ferienwochen. In diesem Jahr unternahmen täglich 12 bis 14 Kinder in den vier halbstündigen Kursen jeweils montags bis freitags erste Schwimmversuche oder vertieften ihre Schwimmfähigkeiten. Plätze sind dafür leider nicht mehr frei: „Die Schwimmkurse gehen für dieses Jahr dem Ende entgegen“, sagt Becker.

Burgbad Langwedel: Ausstattung und Eintrittspreise Neben einem 25-Meter-Schwimmerbecken und einem Sprungturm schließt sich ein Nichtschwimmerbecken mit Spaßbereich an. Zusätzlich hat das 2007 renovierte Burgbad einen großen Kleinkinder-Wasserbereich mit benachbartem Babywickelraum. In die Liegewiese ist eine Beachvolleyball-Anlage integriert. Der Kiosk bietet Speisen und Getränke an. Preise: Kinder und Jugendliche zahlen einen Euro, Erwachsene zwei Euro. Saisonkarten gibt es zum Preis von 15 Euro (Kinder und Jugendliche), 30 Euro (Erwachsene) und 60 Euro (Familien). Ein Schwimmkurs kostet 40 Euro.

Eine weitere große Aktion steht im Burgbad von Freitag auf Samstag, 19. bis 20. August, auf dem Plan: Zum ersten Mal seit Pandemiebeginn geht die beliebte Ferienspaßaktion, die DLRG-Zeltnacht, wieder in gewohnter Form an den Start – mit diversen Spielen, Badespaß, Grillen und Lagerfeuer. Laut Becker haben sich 70 Kinder angemeldet.

„Und weil das Wetter so gut ist, setzen wir noch einen drauf“, erklärt Becker. Deshalb bietet das Burgbad am morgigen Donnerstag für alle Badegäste in der Zeit von 21 bis 23 ein Flutlichtbaden an. Wer Lust darauf hat, im Mondlicht zu planschen oder Bahnen zu ziehen, kann ohne Anmeldung und zum normalen Eintrittspreis ins Freibad am Burgweg 4 kommen. Der reguläre Badebetrieb endet dann schon um 20 Uhr (Kassenschluss: 19 Uhr), und öffnet wieder um 21 Uhr. Becker weist darauf hin, dass Saisonkarten für das Flutlichtbaden keine Gültigkeit haben.