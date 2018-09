Völkerser Rallye: 14,5 Kilometer und Aufgaben satt

Vor dem Start der Rallye war dieses Mal aber so richtig Andrang vor dem Feuerwehrhaus.

Völkersen - Am Samstag, 15. September, steigt in Völkersen das 39. Erntefest. Zur Tradition dieses Festes gehört es, dass zwei Wochen vorher eine Fahrradrallye veranstaltet wird. Bei herrlichem Spätsommerwetter kamen jetzt viele Völk’ser mit dem Rad zum Feuerwehrhaus, um sich als Mannschaft in die Teilnehmerliste einzutragen und von Henrik Volk die Unterlagen für die Tour in Empfang zu nehmen.

Insgesamt 24 Gruppen gingen so auf den Rundkurs. Da ein Team aus mindestens vier Personen bestand, waren über einhundert Radler dabei, hinzu kamen viele Kinder, denen diese Radtour besonders viel Spaß machte.

Noch vor dem Start am Feuerwehrhaus gab es eine Fahrradkontrolle. Da gab es erstaunlicherweise viele Drahtesel, die ihrem Besitzer und seiner Mannschaft einen Punktabzug einbrachten.

So sollten die Rückleuchten ein „Z“ enthalten und etwa 60 Zentimeter hoch angebracht sein. Auch die Reifenstärke wurde gemessen. Dann endlich schickte Henrik Volk für die organisierende Dorfjugend Völkersen die Gruppen auf die Reise.

+ Bonbons nur mit dem Mund aus einem Topf Mehl suchen gehörte zu den Aufgaben der Völk’ser Fahrradrallye. © Hustedt

So eine Rallye ist natürlich auch mit Aufgaben verbunden. Die erste Station war dann schon im Mühlenreith. Dort am Rondell machte ein neonfarbiges Fahrrad Werbung für die Rallye. Dieses Fahrrad namens Fridolin war noch leicht zu finden. Schwieriger war schon die Frage, wie hoch das höchste Windrad in Langwedel ist. Es gab Planungsaufgaben, es musste gerechnet werden, Wissen war gefragt.

Weiter ging es Richtung Langwedelermoor. Unterwegs lauerte die nächste Aufgabe. Aus einer mit Wasser gefüllten Wanne musste nur mit dem Mund ohne Hilfe der Hände ein Apfel geholt werden. Mit dem noch nassen Mund ging es in einen Behälter mit Mehl, aus dem ein Bonbon gesucht werden musste. Klar, dass die Teilnehmer danach ziemlich interessant aussahen.

Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Autobahn mussten Bälle in einen Becher geworfen werden. Weiter ging es über die Straße Auf dem Branden. Das Kopfsteinpflaster hier bereitete vor allem den Kindern Probleme.

Teebeutelweitwurf war eine der Aufgaben

Die weiteren Aufgaben unterwegs waren vielfältig. Mit einer Kübelspritze waren Dosen abzuschießen. Auf dem Hof von Harm Otten mussten Tischtennisbälle in Becher befördert und Prominente erraten werden.

An der Landstraße nach Ottersberg stand Teebeutelweitwurf auf dem Tourenplan. Während des Weges zurück nach Völkersen hieß eine andere Aufgabe „How much ist the Fish?“ und die Kinder mussten ein Bockspringen absolvieren.

Endlich, nach 14,5 Kilometern wieder am Feuerwehrhaus angekommen, forderte Henrik Volk Tier-Snaps ein, die unterwegs geschossen wurden. Also Fotos von Tieren. Gut, wenn man ein Smartphone dabei hat. Dieses Gerät half mit Zugang zum Internet aber auch bei weiteren Fragen, die am Ziel zu beantworten waren: Wie lange war Bernd Sackretz Vorsitzender des Schützenvereins? Auf welchem Längen- und Breitengrad liegt Völkersen? Irgendwann war aber tatsächlich mal Schluss mit der Fragerei, glücklichweise, denn die Völkerser Turnfrauen warteten schon mit Torten und Kaffee.

Selbstverständlich gibt es bei der Rallye auch Sieger. Die werden aber erst in zwei Wochen bei der Erntefestparty bekannt gegeben. Solange ist Spannung angesagt.

hu