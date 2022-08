111 Jahre Steinberg: Drei Tage Fest vom Dorf fürs Dorf

Von: Lisa Duncan

Wie man sieht, umfasst das Festkomitee für das Dorfgemeinschaftsfest eine breite Altersspanne, v.l.: Eckhard Behrmann, Fredy Dunker, Uwe Ziebur, Jasmin Gofredo, Malte Birkhold und Carsten Kelbling vor dem liebevoll gestalteten Banner. Vorlage für die grafische Gestaltung war übrigens das erste Haus in Steinberg, das zunächst das Gasthaus Köster und später die Notschule beherbergte. © Duncan

Steinberg – Viele 100-Jahr-Feiern konnten die Sportvereine im Flecken Langwedel in letzter Zeit wieder feiern oder nachholen. Nach dem TSV Etelsen und dem TSV Daverden begeht der TSV Cluvenhagen am heutigen Samstag sein 100-jähriges Bestehen. 100-Jahr-Feier? Das kann doch jeder! 111 Jahre, wenn das kein Grund ist ... So oder ähnlich werden wohl einige Steinberger gedacht haben, als sie entschieden, mit einem schrägen Geburtstag an den Erfolg ihrer 100-Jahr-Feier anzuknüpfen.

Seit Januar schon tüftelt ein siebenköpfiges Orga-Team an der 111-Jahr-Feier, die an drei Tagen, von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. August, auf dem Steinberg steigen soll. Alteingesessene haben sich dazu mit jungen Leuten, teilweise Neuanwohnern, zusammengetan. „Eine Mischung ist doch besser als eine reine Rentnerband“, meint das Steinberger Urgestein Eckhard Behrmann.

„Wir brauchten aber keinen überreden“, fügt Behrmann lachend hinzu. Mit ihm sind Fredy Dunker und Uwe Ziebur als „alte Hasen“ dabei, die schon die 100-Jahr-Feier erfolgreich gemeinsam auf die Beine gestellt hatten. Die jüngere Generation vertreten Jasmin Gofredo, Carola Evers, Malte Birkhold und Carsten Kelbling.

Die Schnapszahl 111 ist natürlich nur der Aufhänger, um die Dorfgemeinschaft und auch die Beziehung zu den Nachbarn aus den anderen Orten im Flecken zu festigen. Denn „durch Corona ist vieles liegen geblieben“, meint Jasmin Gofredo. Keine Schützenfeste, keine Erntefeste, gar nichts“, fügt Fredy Dunker hinzu. Und Steinberg, mit rund 400 Einwohnern ein eher kleines Dorf, hat in der Zwischenzeit sogar eine neue Straße hinzubekommen. Die Ortschaft wächst: „Für Steinberger Verhältnisse wird eifrig gebaut“, stellt Eckhard Behrmann fest.

Der Zeitpunkt für das „Fest vom Dorf fürs Dorf“ sei an den traditionellen Termin für das Erntefest angelehnt. Los geht es am Freitag um 16 Uhr mit einem Fußball-Juxturnier auf dem Festplatz am Steinkamp (besser bekannt als Bolzplatz). Dort werden auch alle anderen Programmpunkte stattfinden. Danach müssen die erschöpften Turnierteilnehmer nicht durstig und hungrig nach Hause gehen: Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Als Highlight der dreitägigen Feierlichkeiten folgt am Samstag von 13.30 Uhr an ein Festumzug durchs Dorf mit musikalischer Begleitung vom Musikzug Uphusen. Dabei ist Kostümierung ausdrücklich erwünscht. Diese Idee sei schon beim runden Geburtstagsfest überraschend gut angekommen. „Ich hätte nie geglaubt, dass so viele Leute kommen“, erinnert sich Behrmann. Im Unterschied zur 100-Jahr-Feier, wo historische Verkleidungen das Motto bestimmten, darf die Maskerade nun jede Epoche aus den vergangenen 111 Jahren abbilden. Torfstecherkleidung und lange Damenkleider seien ebenso gern gesehen wie das 70-er-Jahre-Outfit. „Wir versprechen uns davon ein buntes Bild“, so Behrmann. Und Fredy Dunker erzählt, er habe bei Gesprächen schon erfreut festgestellt, dass viele eifrig dabei sind, ihre alten Kleiderschätze aus Schränken und Truhen hervorzukramen.

Sogar auf einer Postkarte wurde der zu Etelsen zählende Steinberg verewigt. © Behrmann

Bilder beziehungsweise Fotografien waren auch beim Steinberger Fotowettbewerb gefragt, für den im Laufe der dreitägigen Feier ein Gewinner ermittelt wird. Laut Fredy Dunker erreichten 80 bis 90 Motive von Steinberg in historischen Ansichten das Festkomitee. Wenn ab 15 Uhr das Kuchenbüfett im Festzelt eröffnet wird, kann jeder, der Interesse hat, die Fotos durchsehen und auf einem vorbereiteten Papierbogen seine Favoriten eintragen.

Ebenfalls ab 15 Uhr starten die Mitmachaktionen für Kinder, darunter eine Hüpfburg, Kinderschminken und Luftballons knoten. Ab 15.30 Uhr gibt es für Groß und Klein musikalische Unterhaltung mit Michael Schmitz. Es folgt gegen 16.30 Uhr Zauberer „Svenni“ mit „magischen Momenten“. Musikalisch wird es wieder um 18.45 Uhr beim Auftritt des Shanty-Chors „Wolken, Wind und Wogen“ aus Verden. Den krönenden Abschluss des Tages soll ab 20.30 Uhr die 111-Jahr-Party mit DJ Uwe Richter bilden.

Doch damit nicht genug: Am Sonntag von 10 bis 14 Uhr kann jeder, der spontan Lust hat, beim Flohmarkt für private Anbieter mitmischen oder einfach selber zum Stöbern kommen. Der Aufbau ist ab 9 Uhr möglich.

Zeitgleich zum Flohmarkt beginnt auch ein Frühschoppen im Festzelt mit den Folxsingers. Um 12 Uhr können sich die Festbesucher mit einem deftigen Erbseneintopf zum Mittagessen stärken. Nach der Mahlzeit, um 14.30 Uhr, bieten die Dorfbewohner wieder Kaffee und Kuchen an. Während das Fest gemächlich ausklingt, dürfen sich die Gäste an allem gütlich tun, was an Kuchen und Torten vom Samstag noch übrig geblieben ist. Das könnte sich lohnen. Denn laut Eckhard Behrmann haben sich bereits genügend Dorfbewohner gemeldet, um das Kuchenbüfett zu bestücken und beim Auftun behilflich zu sein.