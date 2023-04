Verdener Nordbrücke: Der Bypass ist dicht

Von: Markus Wienken

Der Bypass ist gesperrt. Wer mit dem Auto über die Nordbrücke will, muss durch den Kreisel. © Markus Wienken

Der Neubau der Nordbrücke in Verden nimmt Fahrt auf...davor heißt es derweil die Nerven bewahren....der Bypass ist dicht...

Verden – Auf der Baustelle neben der Nordbrücke rollen Bagger und Walze, dazu Lkw, die pausenlos Sand ankarren. Oben auf und vor dem Bauwerk geht es deshalb zwangsläufig etwas beschaulicher zu, heißt es für Autofahrer, sich in Geduld zu üben. Zeitweilig geht sogar nichts mehr, weil der sogenannte Bypass im Herzen des Nordertors gesperrt ist.

Brückenanschluss über die Aller in Verden

Gebuddelt und Sand wird zu beiden Seiten der alten Brücke angefahren, wächst am Verdener und am Hönischer Ufer der neue Damm solange, bis er das Niveau des bestehenden Bauwerks erreicht. „Brückenanschluss“, so nennen die Planer den Bauabschnitt des Millionenprojektes. „Für die Arbeiten brauchen wir Platz, leiten aus Sicherheitsgründen den Verkehr mit Abstand von der Baustelle über die Südseite der alten Nordbrücke, da wo bislang der gemeinsame Fuß- und Radweg lag“, erklärt Tim Viebrock von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV).

Neben der alten Nordbrücke wird der Damm für den neuen Anschluss aufgeschüttet. © Wienken, Markus

Millionenprojekt Verdener Nordbrücke

Für Radfahrer und Fußgänger ist die Brücke komplett gesperrt. Autofahrer haben es zwar besser und dürfen rüber, brauchen aber Sitzfleisch. Der Bypass in Richtung Brücke dicht, geht’s aus Verden von der Bremer Straße nur einspurig in den Nordertorkreisel. Wer Pech hat, steht zudem vor der roten Ampel und muss sich, endlich im Kreisel, hinten anschließen, um auf die Brücke zu kommen. Das kann durchaus dauern, auch weil die frisch versetzten Fahrbahnen in der Baustelle schmal ausfallen. Da kann es für sich begegnende Lkw schon mal eng werden. „Wir liegen aber mit den Arbeiten gut in der Zeit, Ende Mai öffnen wir den Bypass wieder, dann dürfte es besser werden“, sagt Viebrock. Und, wenn auch nur ein schwacher Trost: Es hätte schlimmer kommen können. Zunächst war angedacht, im Zuge der Bauarbeiten nicht nur den Bypass, sondern die gesamte Brücke für mehrere Wochen komplett zu sperren.

Ende April weitere Bauteile für die neue Brücke in Verden

Was an den Ufern zu beiden Seiten von Aller und Alter Aller wächst, setzt sich über den Flüssen fort. Der Gigant aus Stahl und Beton zwischen den Ufern rückt Stück für Stück zusammen. Liegt von Hönischer Seite bereits der Stahl für die künftige Fahrbahn auf den mächtigen Betonstützen, startet Teil zwei des Neubaus nun spiegelgleich von Verdener Seite. Ende April sollen die ersten dafür notwendigen Bauteile geliefert werden, der komplette Lückenschluss über der Aller ist für Mitte Juni angedacht.

34 Millionen Euro für das Projekt in Verden

Bis der Verkehr rollt, dauert es allerdings noch. Beton fließt in den kommenden Monaten auf den Koloss aus Stahl. „Zum Oktober 2024 soll die Fahrbahn inklusive Deckschicht liegen“, sagt Viebrock. Insgesamt 34 Millionen Euro werden bis dahin dann verbaut sein, so die Kalkulation.