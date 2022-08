Landrat kritisiert Weser-Ems-Bus: „Inakzeptable Einschränkung“

Drohen künftig noch länger auf ihren Bus warten zu müssen: Schüler auf dem Verdener ZOB.

Das Maß ist voll: Mit der kurzfristigen Ankündigung der Weser-Ems-Bus auch Schulfahrten zu streichen, sieht Landrat Peter Bohlmann eine Linie überschritten.

Verden/Achim – Schon vor den Sommerferien hatte der Landkreis Verden massive Kritik an Weser-Ems-Bus (WEB) geübt, dass das Unternehmen Busverkehre im nördlichen Landkreis nur mit einem eingeschränkten Fahrplan aufrechterhalten konnte. Mit der kurzfristigen Ankündigung der DB Regio-Tochter, aufgrund von fehlendem Fahrpersonal das Fahrplanangebot im Landkreis Verden ab dem 25. August zu reduzieren und wie berichtet weitere Fahrtverbindungen, darunter auch Schulfahrten, zu streichen, sieht Landrat Peter Bohlmann eine Linie überschritten.

„Wir haben am Montag vergangener Woche mündlich und am 16. August schriftlich seitens der WEB von den geplanten Fahrtausfällen Kenntnis erhalten“, sagt Landrat Bohlmann einer Mitteilung aus dem Kreishaus zufolge. Seit dieser Ankündigung liefen im Hintergrund Gespräche zwischen dem Landkreis, der ZVBN und anderen Verkehrsunternehmen. „Wir haben jedoch als Landkreis wenig Handlungsspielraum, derart viele Busfahrtenausfälle von einer Woche auf die andere zu kompensieren“, stellt Landrat Bohlmann klar. Diese Kapazitäten hätten auch die anderen Busunternehmen nicht.

Landkreis Verden in der Bredouille

Der drohende Wegfall von Fahrten im Schul-Busverkehr bringt zudem den Landkreis Verden als Träger der Schülerbeförderung in die Bredouille, seine hoheitlichen Aufgaben in diesem Bereich und entsprechende Rechtsansprüche nicht erfüllen zu können. „Trotz aller Bemühungen im Hintergrund um kurzfristige Lösungen werden wir mit diesem für alle Seiten sehr unbefriedigenden Fahrplaneinschränkungen zunächst leben müssen“, so Bohlmann. „Wir haben die betroffenen Schulen bereits informiert, dass sie sich auf Verspätungen von Schülerinnen und Schülern einstellen müssen.“

Nicht der Landkreis sei Auftraggeber für die tätigen Busunternehmen, sondern der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachen (ZVBN). Dem ZVBN seien sämtliche Aufgaben von der Ausschreibung bis zur Vergabe der Konzessionen übertragen worden. Und das gelte im gesamten VBN-Gebiet. Weser-Ems-Bus habe seinerzeit als günstigster Anbieter ganz regulär den Zuschlag durch den ZVBN erhalten.

Landkreis Verden: Es drohen Verspätungen der Schüler

Wegen der andauernden Probleme hat der Landkreis jetzt den ZVBN gebeten, ein vorzeitiges Vertragsende mit Weser-Ems-Bus herbeizuführen. Neben einer angestrebten Kündigung plane man auch, Ersatzvornahmen zu treffen, mit denen andere Unternehmen für den Betrieb von Linien beauftragt werden, auf denen WEB seiner Beförderungspflicht nicht mehr nachkommt.

Der Landkreis Verden hat eine Übersicht erstellt, welche genauen Fahrten von Ausfällen betroffen sind. Diese Übersicht ist unter www.landkreis-verden.de/busausfaelle abrufbar.

Die betroffenen Bus-Linien:

Die Nachtlinien N73 (Bremen-Oyten) und N74 (Bremen-Achim) fallen komplett aus. Folgende Linien sind vereinzelt von Ausfällen betroffen:

703 Achim – Badenermoor – Oyten Bassen und zurück

722 Achim-Uphusen/Ottersberg – Sagehorn– Oyten Schulzentrum und zurück

730 Bremen – Oyten – Ottersberg – Otterstedt und zurück

739 Posthausen – Achim – Bremen und zurück

740 Bremen – Achim – Langwedel – Verden und zurück

745 Achim – Oyten – Fischerhude – Ottersberg – Narthauen und zurück

748 Achim – Achim-Embsen und zurück

760 Fischerhude – Ottersberg – Verden und zurück