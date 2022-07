Landesstraße 203: Blühstreifen am Radweg doch gemäht

Von: Markus Wienken

Einen circa 50 Zentimeter breiten Streifen haben die Mitarbeiter der Landesbehörde links und rechts des Radweges an der L 203 gemäht, dabei einen Bogen um Wegwarte und weitere Pflanzen gemacht. © Markus Wienken

War da jemand heimlich unterwegs und hat gegen alle Regeln an der Landesstraße 203, zwischen Hutbergen und Blender, nun doch den Blühstreifen gemäht?...Das Gras ist ab...

Verden – War da jemand heimlich unterwegs und hat an der Landesstraße 203, zwischen Hutbergen und Blender, verbotenerweise doch den Grünstreifen gemäht? „Nein, nein, alles in Ordnung, das waren die Kollegen von der Landespflege“, gibt Anna Pajak, Pressesprecherin der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) Entwarnung. Also, alles offiziell, grünes Licht und endlich freie Fahrt für Radfahrer.

Landesstraße 203 in Verden: Radfahrer auf der Fahrbahn

Dornendisteln, die an die nackten Beine schlagen, nasses Gras, das bis zu 1,50 Meter hochschießt, sich bei Regen quer legt und die Sicht nimmt. Und, ganz unangenehm, gefährliche Begegnungen, da Radfahrer sich auf dem einseitigen Weg zu nahe kommen – alles Hürden, die Touren an der Landesstraße zwischen Hutbergen und Blender den Spaß nehmen. Immer wieder hatten Radler sich darüber beschwert (wir berichteten). Das NLStBV hatte abgewunken: „Wir dürfen nicht mähen.“

Nun aber doch: „Unsere Kollegen sind noch einmal vor Ort gewesen, haben noch einmal geprüft und sind zu dem Entschluss gekommen, dass gemäht werden muss“, so Pressesprecherin Pajak. Gemäht wurde auch deshalb, weil Radfahrer sich nicht nur mehr beschwerten, sondern die Nerven verloren hatten, angesichts der vor ihnen liegenden Hürden auf die Fahrbahn der L 203 ausgewichen waren, was insbesondere auf der in dem Bereich unübersichtlichen Landesstraße nicht zu empfehlen ist.

Vor der Mahd: Für Radfahrer kam es auf dem Weg immer wieder zu gefährlichen Begegnungen. © Hermann Thies

Landesstraße 203 in Verden: Also mähen und alles radikal runter?

Also mähen und alles radikal runter? „Auf keinen Fall“, wehrt Pressesprecherin Anna Pajak ab. Bevor der Rasenmäher seine Arbeit machen durfte, musste die Untere Naturschutzbehörde ihr Okay geben. Und auch dann machten sich zunächst die Landespfleger der NLStBV auf den Weg, um vorab zu prüfen, was denn da mittlerweile im Grünstreifen wächst. „Die Kollegen sind entsprechend geschult, wissen, was Gras und was schützenswert ist und auf der Liste steht“, erklärt Pajak.

Als alles genau notiert und auch mit Foto dokumentiert war, konnte sich der Rasenmäher an die Arbeit machen, musste um seltene Wegwarte und Großen Wiesenkopf einen Bogen schlagen und durfte auf einer Länge von circa 600 Metern zwischen Hutbergen und Oiste nur eine Schnittbreite von circa 50 Zentimeter links und rechts des Radweges hinter sich lassen.

Landesstraße nach Blender: Naturschutzbehörde ist eingeschaltet

Damit ist es allerdings nicht getan: Die Kollegen der Landespflege, so signalisierte Pressesprecherin Anna Pajak, seien an den Straßen in ihrem Zuständigkeitsbereich weiterhin regelmäßig unterwegs, haben im Blick, schreiben auf, was an geschützten Arten wo zu finden und worauf bei der Pflege besonders zu achten ist. „Diese Liste kann ergänzt werden, wenn es durch Streckenbegehungen neue Hinweise auf geschützte Arten gibt“, so Pajak. Auch die Untere Naturschutzbehörde ist regelmäßig beteiligt, denn, so Pajak: „Der Naturschutz hat absolut Vorrang.“

Blühstreifen am Radweg: Zahlreiche Insekten und kein Rückschnitt im Sommer

Der Regelfall ist ein Rückschnitt im Hochsommer nicht. Nach wie vor gelte an den Strecken, gemäht wird – eigentlich – nur im Frühjahr und Herbst. Was eben nicht selten neben Wegwarte und Großen Wiesenkopf aber eben auch Kraut und Disteln in die Höhe schießen lässt. Wohlwissend, dass es immer wieder Ärger gibt, wirbt die Landesbehörde an vielen Stellen mittlerweile auf Infotafeln um Verständnis und weist auf den besonderen Pflanzenwuchs hin. Das Ergebnis ist überzeugend: Wer sich bei Sonnenschein mal Zeit nimmt, an der Landesstraße stehen bleibt, der braucht nur einen kleinen Moment der Stille und hört, wie es in den Beeten von Insekten summt und surrt.