Lückenschluss in Kirchlinteln mit 380 Hainbuchen

Von: Hermann Meyer

Die ersten Blätter sprießen: Rund 380 Hainbuchen wurden zur Lückenschließung der Hecke an der L 171 gepflanzt. © Hermann Meyer

Die Gemeinde Kirchlinteln lässt an der Landesstraße 90 Meter Hecke pflanzen...schön grün und ein bissschen Schutz für Radfahrer und Fußgänger

Kirchlinteln – Die Lücke an der L 171 ist geschlossen. Bevor allerdings falsche Hoffnungen aufkommen: Dabei handelt es sich nicht um den Radweg-Lückenschluss zwischen Brunsbrock und Jeddingen, sondern um die Nachpflanzung von Heckenlücken innerhalb der Ortschaft Kirchlinteln.

Im Bereich Bomnüter bis Ortsausgang Richtung Visselhövede wurden jetzt von der Firma Garten- und Landschaftsbau Hahn aus Verdenermoor insgesamt 90 Meter Hecke nachgepflanzt. Das waren rund 380 Hainbuchen in einer Größe von 60 bis 80 Zentimetern.

Firmenchef Toni Hahn und drei Mitarbeiter sorgten im Vorfeld für den Bodenaustausch. Die Pflanzen wurden dann mit Hornspänen zur Bodenverbesserung und einem Oberboden-Kompostgemisch eingesetzt, damit sie gut anwachsen. Das Schneiden und Gießen übernimmt die Gemeinde.

Immer wieder Diskussionen in der Gemeinde Kirchlinteln über Neupflanzung

Bereits im Jahr 2014 stand die Hecke im Mittelpunkt von Diskussionen zwischen Verwaltung und Kommunalpolitik. Nach dem Bau des Rad- und Fußwegs Ende der 80er-Jahre wurde eine Weißdornhecke zwischen Weg und Landesstraße gepflanzt – sehr zum Verdruss der Fahrradfahrer. Nach jedem Schneiden gab es Beschwerden über platte Reifen durch Dornen. Viele Jahre später wurde die Weißdornhecke gegen eine Hainbuchenhecke ausgetauscht. Durch vielfältige Ursachen präsentierte sich die Hecke inzwischen nur noch von der Ortsmitte bis zum Penny-Markt in einem erhaltenswerten Zustand. In den danach folgenden Bereichen waren bereits so viele Pflanzen eingegangen, dass sich das Erscheinungsbild alles andere als ansehnlich zeigte. Die Verwaltung schlug daraufhin vor, die Hecke ab dem Reichmannschen Haus komplett zu entfernen. Das stieß auf große Kritik der Mitglieder im Bauausschuss. Ohne Hecke würde der Verkehr in den Ort hinein noch schneller sein, war ein Argument. Zudem sei die Hecke auch ein Schutz für die schwächeren Verkehrsteilnehmer. Die Hecke blieb also.

Rückblick in das vergangene Jahrhundert: 1986 gab es den Rad- und Fußweg noch nicht. Birken säumten die Landesstraße auf beiden Seiten. Wo damals die Gärtnerei Suckow war, steht jetzt der Penny-Markt. © Hermann Meyer

Hainbuchen werden im Auftrag der Gemeinde Kirchlinteln gepflanzt

Das nicht gerade positive Erscheinungsbild zog sich über Jahre hin, ohne dass etwas passierte. Bis zum 19. April 2023, als Toni Hahn und seine Mitarbeiter den Auftrag durch die Gemeinde umsetzten und die Lückenschließung vornahmen. Das Erscheinungsbild des Ortes werde sich durch die Nachpflanzung positiv verändern, so war mehrfach zu hören.

