Euphorisch in das Herbstsemester

Von: Erika Wennhold

Erster Blick in das frisch gedruckte Programmheft: Dr. Stephanie Fries, Monja Windisch, Belinda Ruef und Gitta Stahl starten mit dem KVHS-Team ins Herbstsemester. © wennhold

Kreisvolkshochschule wird moderner, nicht nur bei der Präsentation des Kursangebotes

Verden – Erstmal ging es nur um das Programmheft, dann machte sich eine gewisse Euphorie breit. Denn nach einer kompletten Schließung und einem eingeschränkten Angebot vor allem im sportlichen Bereich, startet die Kreisvolkshochule Verden wieder durch. Für die neue Leiterin Dr. Stephanie Fries ein ganz besonderer Moment, denn sie ist mitten in der Corona-Krise in Verden gestartet, hält zum ersten Mal das gedruckte Programmheft in der Hand und schwärmt von der Vielfältigkeit des Angebots.

Das wird im aktuellen Heft ganz neu präsentiert. Weniger Bleiwüste, mehr Luft, mehr Fotos und Zeichnungen sollen zum Schmökern verleiten, um schließlich den passenden Kurs zu finden. Stark gemacht hat sich dafür Teamleiterin Gitta Stahl, die neben dem Programmbereich Umwelt- und Gesundheit auch für das Marketing zuständig ist. Fries: „Das Heft ist jetzt nicht mehr so sachlastig.“ Aber es habe auch manchmal zu Schweißausbrüchen geführt, ergänzt Stahl. Nicht nur wegen der Anspannung, alles richtig machen zu wollen, sondern auch wegen des Papierpreises, der sich noch während der Bearbeitung im Druckhaus hätte erhöhen können. Nicht zuletzt deshalb ist auch der Internetauftritt der KVHS überarbeitet worden. Fries: „Der Bestellvorgang ist viel einfacher geworden.“ Zuvor hätten Kunden lieber darauf verzichtet, im Internet Kurse zu buchen, weil das viel zu kompliziert gewesen wäre.

Das Programm als Inspiration

Ein Schritt in die Zukunft. Denn, dass das Programm vielleicht bald nur noch online zu haben sein wird, schließen die verantwortlichen Frauen während der Pressekonferenz nicht aus. Egal, auf welche Weise, „die Leute sollen sich inspirieren lassen, zu etwas, was sie vielleicht noch nie gemacht haben“, sagt die Leiterin.

Einen Schritt in die Zukunft spürt man auch bei der Vorstellung des Kursangebotes. Unter dem Titel Mediennutzung findet man Outdoor-Navigationskurse oder Angebote für Senior-Surfer, die zu dieser manchem noch fremden Welt Zugang finden wollen. Beim Thema Umwelt geht es ums Ökobauen, Müll im Fluss oder darum, wie man ihn aus dem Wasser wieder herausbekommt. Wer sich für die Energiegewinnung der Zukunft interessiert, ist beim Kurs „Bürgerdialog Stromnetz“ gut aufgehoben. Hier sollen die Teilnehmer Energiewissen sammeln, um mitreden zu können.

Die klassischen Themenbereiche

Gesundheit und Sport ist ein großes Feld auf den Angebotsseiten, ebenso wie Kreativität und Kultur beziehungsweise Sprachen. Acht Sprachen werden angeboten, die ein Schlüssel zur Welt, ob im Beruf oder für den nächsten Urlaub sein sollen. Einen anderen Bereich in Sachen Sprachen stellte Monja Windisch, Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung, vor. Gefordert ist die KVHS im Besonderen durch Flüchtlinge, die Deutsch lernen wollen oder müssen, weil sie in Deutschland eine Arbeit finden wollen. Diese Angebote sind nicht öffentlich, aber heiß begehrt und oftmals hoffnungslos ausgebucht. Windisch: „Von 311 Interessenten haben wir 91 im laufenden Programm unterbringen können.“ Es fehle an Räumlichkeiten und Personal. „Für pensionierte Deutschlehrer ist das nichts. Wir suchen Muttersprachler, die mehrere Fremdsprachen können, und wissen, wie man Sprachen lernt.“

Lernen heißt es auch im Programmbereich Arbeitsmarktförderung und Schulische Bildung. Koordinatorin Belinda Ruef stellte das Angebot vor, das zum Beispiel in einem knappen Jahr zum Realschulabschluss führt oder der Qualifizierung von Betreuungskräften in Pflegeeinrichtungen dient. An der KVHS können sie außerdem ihre jährliche Pflichtfortbildung absolvieren. Die Teilnehmer bekommen ein Zertifikat ausgehändigt,