„Kromphölzer“ halten fest zusammen - 120 kamen

+ © . Foto: Jörg Weyde Der unvergessliche Tag in Stedorf begann mit der angesichts der großen Zahl an Menschen gar nicht so einfachen Aufstellung zum Familie © . Foto: Jörg Weyde

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Reike Raczkowski schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sie bewohnen einen ganzen Straßenzug in Dörverden. Jetzt haben die Krompholzer zu einem der ungewöhnlichsten Familientreffen der Region eingeladen.

Stedorf – Familientreffen, nicht unbeingt ungewöhnlich! Doch das sprengte schon den normalen Rahmen: Zum Treffen der Großfamilie Krompholz reisten 120 Teilnehmer nach Stedorf. Die Familienmitglieder kamen aus verschiedensten Teilen des Bundesgebietes, aber 15 Personen auch aus den USA, aus vier verschiedenen Bundesstaaten (Florida, Kalifornien, Tennessee und Texas).

„Zeit zum Reden, Wiedersehen, Erinnerungen austauschen, damit sie nicht verloren gehen, sich als eine Familie erleben – darum ging es bei dem Treffen in der Schützenhalle in Stedorf“, berichtet Jürgen Krompholz, der in Hessen lebt.

Die Wurzeln der Familie liegen vermutlich im seinerzeit streng katholischen Salzburger Land. Als Lutheraner waren sie dort Repressionen ausgesetzt, sodass die Vorfahren im 18. Jahrhundert die Möglichkeit nutzten, Religionsfreiheit durch Besiedelung der europäischen Ostgebiete im Baltikum/Litauen zu erlangen. Über Jahrhunderte lebte die Familie in dem kleinen Dorf Ditkemen im Kreis Tauroggen im Memelland, dem äußersten Rand des damaligen Ostpreußen. Das Memelland gehört heute zu Litauen.

„Zum Ende des Zweiten Weltkrieges begann eine sehr schwierige Zeit mit gewaltigen Veränderungen für unsere Urahnen“, berichtet Jürgen Krompholz über die Eheleute Albert (* 1901 † 1977) und Emma (* 1902 † 1991) Krompholz mit ihren zu diesem Zeitpunkt – 1944 – zehn Kindern: Die zwei ältesten Söhne waren zum Kriegseinsatz verpflichtet, sodass Mutter und Vater unter Mithilfe ihres drittältesten Sohnes mit ihren acht weiteren Kindern unter teilweise abenteuerlichen Umständen die Flucht überstehen mussten. Noch kurz vor Kriegsende wurde Albert zum Kriegseinsatz eingezogen, sodass Emma Krompholz als Frau allein die große Verantwortung für die Familie trug. „Immer wieder berichtete sie davon, dass sie die Rettung auf den ehemaligen Gutshof Borstel bei Stedorf nur erreichte, weil sie sich durch ihr unerschütterliches Gottvertrauen getragen wusste.“

Nachdem die Männer der Familie aus dem Krieg zurückgekehrt waren, begann der Aufbau eines neuen Lebens aus dem Nichts. In Eigenleistung wurde in Stedorf aus einer Scheune ein neues Zuhause, das elfte und letzte Kind wurde 1945 geboren.

Mit der jungen Bundesrepublik wuchs auch die Familie wirtschaftlich erfolgreich heran: Die Kinder gründeten eigene Familien, bauten ihre Häuser – in Stedorf gibt es eine ganze Straße, die Reerslake, in der nahezu ausschließlich Familienangehörige leben – und erlernten ihre Berufe. Überschattet wurden die nur durch den starken Familienzusammenhalt so erfolgreichen Ausbaujahre durch den Tod der Tochter Ida 1950 beim Schwimmen in der Weser.

Die Familie fasste Fuß in der neuen Heimat. Am Ende ihres langen Lebens konnte Emma Krompholz auf 28 Enkelkinder schauen. 1975 feierten die Eheleute Albert und Emma Krompholz ihre Goldene Hochzeit. Von den 50 Urenkeln sind einige bereits wiederum selber Eltern – die Familie wächst und wächst…

Heute gehören über 150 Personen als direkte Nachfahren von Albert und Emma zur Großfamilie Krompholz. Scherzhaft sagen einige, die „Kromphölzer“ könnte ohne Probleme auf einer einsamen Insel überleben, denn nahezu alle Berufsgruppen wie die handwerklich-technischen, Gesundheits- und Dienstleistungsberufe, aber auch Psychologen und Lehrer sind vertreten. Der Kern blieb immer in der Gemeinde Dörverden sesshaft, doch gibt es Nachfahren in der ganzen Welt, in den USA genauso, wie in Australien, Salzgitter, Frankfurt an der Oder, Hamburg, Berlin oder Bad Hersfeld.

Damit dieser Schatz an Familienwissen und Zusammenhalt nicht verloren geht, ging auch von der jüngeren Generation, vor allem aber vom amerikanischen Zweig der Familie, die Initiative zu dem Familientreffen in der Stedorfer Schützenhalle aus. Der Tag begann mit der angesichts der großen Zahl an Menschen gar nicht so einfachen Aufstellung zum Familienfoto. Es hatten sich weit über 120 Personen zur Teilnahme angemeldet – leider konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht alle kommen, die dieses gern gewollt hätten. Die große Veranstaltung setzte sich über den regen Austausch von Erinnerungen fort, gestützt auf viele Fotos, die die Gedanken zu den Wurzeln in der „Kalten Heimat“ im Memelland zurückführten, die wegen ihrer strengen, schneereichen Winter so genannt wurde.

Ein Verwandter hatte sich die große Mühe gemacht, einen detaillierten Stammbaum zu erstellen, der sechs Generationen zurück führte, die dann jeweils um den individuellen Stammbaum des einzelnen Krompholz-Zweiges bis heute ergänzt wurde – eine immense Fleißarbeit. Den Ausklang des Festes bildete, ganz im Sinne der Urahnen, ein gemeinsam gesungenes „Großer Gott, wir loben dich“ sowie ein kurzes Dankgebet. Anschließend wurde noch lange in fröhlicher Runde in Erinnerungen geschwelgt, aber auch die Gegenwart – „Wo lebst du jetzt? Was arbeitest du? Was machen die Kinder?...“ betrachtet. „Ein eigens gestalteter, über zwei Meter hoher Familienstammbaum führte allen die Größe und Verzweigtheit, aber gleichzeitig auch den inneren Zusammenhalt der Großfamilie vor Augen.“

Der älteste Teilnehmer war 96 Jahre alt, doch gab es noch weitere Ü-Neunziger. „Angesichts dieses hohen Alters stand den Menschen die Freude ins Gesicht geschrieben, nochmal mit Schwestern und Brüdern, aber auch mit Kindern und Kindeskindern zusammensein zu dürfen“, so Jürgen Krompholz. Der jüngste Teilnehmer war gerade zwei Monate alt – die gesamte Spannweite des menschlichen Lebens war bei den „Kromphölzern“ vertreten.

Die Älteren trieb die Sorge um, dass der enge Zusammenhalt mit der Generation der Kinder von Albert und Emma ganz verloren gehen könnte, weil die nachfolgenden Generationen nicht über die Erfahrungen von Not und Zusammenhalt verfügen, das gemeinsame Aufbauen und sich gegenseitig durch Krisen helfen im großen Familienverbund nicht kennen – ein ganz natürlicher Prozess. Um so größer war ihre Freude, dass aus der jüngeren Generation, von den heute 20- und 30-jährigen, der starke Wunsch geäußert wurde, solch ein Treffen auf jeden Fall zu wiederholen – die Zeit wird es zeigen, ob es ihnen gelingt.