Besuch am Nordertorkreisel: Trotz Logo gefährliche Begegnungen

Immer wieder Unfälle mit Radfahrern - Neue Logos im Nordertorkreisel in Verden sollen für mehr Sicherheit sorgen. Ob es klappt?

Verden – Mit dem Rad durch den Kreisel am Nordertor fahren? „Durchaus ein Risiko“, steht im Bericht der Unfallkommission des Landkreises. Nun wurde nachgebessert. Fahrrad-Logos auf dem Straßenpflaster, begleitet von Pfeilen in beiden Richtungen, weisen den Radlern stadtein- und auswärts den Weg – und sollen Autos auf Abstand halten. Ob es hilft?

Der Nordertorkreisel zählt zu den Haupt-Unfallhäufungsstellen in Verden

Der Nordertorkreisel zählt zu den Haupt-Unfallhäufungsstellen in Verden. Es sind dort in den vergangenen drei Jahren neun Verkehrsunfälle mit Verletzten passiert, 22 insgesamt, so steht es in der Statistik der Unfallkommission. Polizeihauptkommissar Stephan Meier ist Sachbearbeiter Einsatz und Verkehr der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, die wiederum geschäftsführend der Unfallkommission des Landkreises vorsitzt. Meier kennt den Kreisel, hält, so hat er mehrfach versichert, solche Bauwerke „grundsätzlich für sichere Verkehrsführungen“. Probleme gebe es allerdings, wenn Fußgänger und insbesondere Radfahrer die Fahrbahn queren. Die Radfahrer, so eine Regelung am Nordertor, haben Vorfahrt, kommen von links und rechts meist zügig in den Kreisel und werden von den Autofahrern spät, im schlimmsten Fall zu spät, gesehen. Das ist alles andere als optimal und für beide Seiten, Autofahrer und Radfahrer, oft nicht zu durchschauen, hatte die Unfallkommission seinerzeit bemängelt. Auch deshalb, weil die Fahrräder, darunter insbesondere E-Bikes, immer schneller werden.

Alle Zu- und Abfahrten des Verdener Kreisels mit Piktogrammen auf der Radfahrerfurt

Also den Kreisel entschärfen. Radfahrerfurten und Zebrastreifen sind deutlicher (nach-) markiert. Alle Zu- und Abfahrten des Kreisels mit Piktogrammen auf der Radfahrerfurt versehen, um alle Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) hat die Arbeiten im Auftrag der Unfallkommission ausgeführt. „Jeder weiß, wo er hingehört, die Autofahrer sind zusätzlich gewarnt, Abstand zu halten“, so Tim Lührsen von der NLStBV.

Nordertorkreisel in Verden: Autofahrer sieht Radfahrer zu spät

Die Logos sind auf dem Pflaster. Also ein Kontrollgang am Nordertorkreisel in der Mittagszeit, wie es läuft. Es herrscht ganz normaler Betrieb. Stadtein- und -auswärts wird am Kreisel vorbei geradelt und gegangen, insbesondere über den Johanniswall. Eine Mutter mit ihrem Sohn, beide jeweils auf dem Rad, nähern sich der Fahrbahn stadteinwärts, nicht schnell – aber zu schnell für einen Autofahrer, der zunächst über den Zebrastreifen und dann über das Logo an den Kreisel rollt, also alles falsch macht. Mutter und Sohn müssen scharf bremsen, sonst hätte es geknallt. Das Duo macht einen Bogen, weicht dem rollenden Hindernis im letzten Moment aus. Das war knapp. Aber nochmal gut gegangen.

+ Ausweichmanöver sind an der Tagesordnung. © Wienken, Markus

Keine zwei Minuten später. Ein einzelner Fahrradfahrer nimmt den gleichen Weg, ebenfalls stadteinwärts. Zwar zügig, aber vorschriftsmäßig. Hilft ihm nicht. Nur ein geschickter Schlenker bewahrt ihn auf dem Überweg vor dem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug. Der nachfolgende Wutausbruch des Radlers ist absolut nicht druckreif, die Handbewegung in Richtung Stirn eindeutig. Zwei Szenen, die sich dauerhaft wiederholen.

+ Kein Durchkommen auf die andere Seite. © Wienken, Markus

Also mehr Farbe ins Spiel?

Rot, vielleicht auch blau, so eine Idee der Sicherheitskommission, könnten die jeweiligen Furten markiert werden, um Autofahrer sichtbar noch mehr zu sensibilisieren, Radfahrer und Fußgänger noch sicherer zu leiten. Allerdings gab es auch die Warnung davor, flächendeckend und überall mit Farbe zu arbeiten. Zu bunt, könnte die Malerei den gegenteiligen Effekt haben und eher für Verwirrung sorgen, hieß es.

Ein sogenanntes Audit, ein Gutachten über den Kreisel, soll weitere Klarheit bringen

Ein sogenanntes Audit, ein Gutachten über den Kreisel, soll weitere Klarheit bringen, wie Fußgänger, aber vor allem Radfahrer zu schützen sind. Die Expertise ist in Arbeit, die Auswertung steht noch aus. Ein im Vorfeld des Audits formuliertes Ziel: In allen Kreiseln der Verdener Innenstadt sollen einheitliche Regeln gelten, denn bislang herrscht Kuddelmuddel, haben mal Autofahrer, mal Radfahrer und Fußgänger Vorrang.

Wer ganz sichergehen will, der folgt dem Ratschlag von Verkehrssicherheitsberater Stephan Meier: „Grundsätzlich sollte, wer die Fahrbahn quert, absteigen und das Rad schieben.“ Und noch ein Tipp: „Immer Blickkontakt mit dem Autofahrer halten.“

Und die Fußgänger? Mal so, mal so. Verlassen sollte sich niemand auf sein Recht. Wer Pech hat, der muss auf der Mittelinsel ausharren, vor sich ein Lkw, hinter sich fließender Verkehr. Wie eine Wand. Kein Durchkommen.