Diskussionsbedarf: Bedenken gegen Bäume im Kreisel

Von: Markus Wienken

Für den Neubau des Kreisels an der Einmündung Andreaswall/Eitzer Straße müssen etliche größere Bäume gefällt werden. Verwaltung und Kommunalpolitiker würden gerne im Kreisel neu pflanzen. Die Straßenbaubehörde hat Bedenken. © Markus Wienken

Was darf in einen Kreisel? Kunst, Baum oder lieber gar nix, weil es gefährlich werden könnte.....?

Verden – Mal wächst nur dürres Kraut, mal steht dort Kunst, über die sich streiten, zumindest aber diskutieren lässt, mal ein Baum und mal gar nichts, so sieht es in den Kreiseln auf Verdens Straßen aus. „Da geht noch mehr“, so der Wunsch der Kommunalpolitik. Und denkt dabei insbesondere an den künftigen Kreisel bei der Aller-Weser-Klinik. „Aber es geht nicht alles“, bremst die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) aus und will möglichem Wildwuchs in ihrem zuständigen Verkehrsbereich vorbeugen. Nun wird verhandelt. Ende noch offen.

Immer wieder auch ein Thema: Kunst und karger Bewuchs im Kreisel am Nordertor. Geht da noch mehr? © Wienken, Markus

Verden am Andreaswall: Elf Bäume werden für den Kreiselneubau gefällt

Die Entscheidung steht: elf Bäume müssen für den Umbau des Knotenpunktes im Bereich der Aller-Weser-Klinik fallen. Der Kreisel an der Einmündung Eitzer Straße/Andreaswall braucht Platz. Wo gehobelt wird, muss allerdings nachgepflanzt werden, da herrscht Einigkeit in allen Fraktionen. Es ist sogar ein Ratsbeschluss, der flächendeckend im Stadtgebiet zum Einsatz kommt. 25 junge für elf gefällte Bäume, so der Plan an dem Knotenpunkt der AWK. Schön und gut. Aber bitte, wo denn bloß? Sven Sottorff hatte in der Sitzung des Ausschusses Straßen und Stadtgrün nicht locker gelassen. Der CDU-Ratsherr wollte es genau wissen. „Sonst wird irgendwo gepflanzt, aber nicht in der Stadt. Schlecht für’s Klima. Das passt mir nicht“, hatte Sottorff bemängelt. Der angrenzende Friedhof sei ein mögliches Areal, hatte die Verwaltung nachfolgend in Aussicht gestellt. Guter Vorschlag, hieß es in allen Parteien. Doch der Ausschuss ging noch einen Schritt weiter, besser noch, er wollte direkt auf der „Baustelle“ bleiben. Vielfacher Wunsch ist, im künftigen Kreisel Bäume zu pflanzen. Und schon mal dabei sei außerdem zu prüfen, ob es nicht auch in den altgedienten Bauwerken noch mehr Platz für Pflanzen gebe. Eine grundsätzliche Frage, die immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. Niclas Rippe vom Fachdienst Straßen und Stadtgrün mochte allerdings nichts versprechen. „Da gibt es seitens der Behörde klare Vorgaben“, signalisierte Rippe.

Verden: 25 Bäume sollen neu gepflanzt werden. Aber wo?

Geht’s um die aktuellen Kreisel in Verden, ist von vier Bauwerken die Rede, die sich insofern alle ähneln, weil sie rund sind. In zwei Kreiseln, am Nordertor und am Osterkrug steht Kunst aus Stahl, dazu wird regelmäßig mal mehr, mal weniger gepflanzt. In Dauelsen steht mitten im Bauwerk ein Baum, drumherum Pflanzen, ähnlich das Bild in Eitze, an der Einmündung Berliner Ring/Eitzer Straße.

NLStBV: „Richtlinien, was in den Kreisel darf“

Zuständig für das Innenleben der Kreisel ist die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV). Freies Gestalten, so wird deutlich, ist im Bauwerk nur begrenzt möglich. „Es gibt diverse offizielle Richtlinien und Merkblätter, an die wir uns als Landesbehörde halten müssen“, erklärt Anna Pajak, Pressesprecherin des NLStBV. Oberste Maxime der Vorgabe: Kreisel müssen stets gut einsehbar sein, um damit die höchstmögliche Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Klare Regeln gelten für den Innenraum: „Wenn zum Beispiel ein Baum oder eine Statue auf einem Kreisel errichtet werden soll, dann nur, wenn dieser rund und groß genug ist“, zitiert Pajak eine weitere Richtlinie. Und: „Wird ein Baum gepflanzt, muss regelmäßig kontrolliert werden, dass er während eines Sturms nicht umkippt und auf die Fahrbahn fällt.“ Doch egal ob Kunst, Bäume oder Blumen, wichtig sei, dass Verkehrsteilnehmer nicht von den Objekten auf dem Kreisverkehr abgelenkt werden.

Im Kreisel in Dauelsen steht ein prächtiger Ahorn. Drumherum wächst Buschwerk. © Wienken, Markus

In Eitze, im neuen Kreisel bei der Aller-Weser-Klinik, alles umsetzbar, sagt Rainer Kamermann, Fachbereichsleiter Straßen und Stadtgrün. „Zwei, drei Bäume, das wäre schon schön. Wir denken, das ist machbar und die Pflege kein Problem.“

Verden: Der Kreisel wird oval - das ist das Problem

Und schon ist die Diskussion mit dem NLStBV eröffnet. Bäume wären durchaus ungefährlich, signalisiert die Behörde, um dann einschränkend hinzuzufügen: „Aber eben nur, wenn der Kreisel rund wird.“ Da fangen die Probleme an. Weil der Platz nicht reicht, müssen die Planer am Andreaswall bei der Aller-Weser-Klinik ein Oval bauen, der Form nach ähnlich einer Rennbahn – so hatte es Karin Hanschmann seinerzeit formuliert. „Eine Seltenheit und anspruchsvoll“, sagt Anna Pajak. Nicht gegen die Form, sondern vielmehr gegen den Wunsch der Bepflanzung und der damit verbunden möglichen Folgen gibt es Bedenken: „Einem Autofahrer bleibt, falls er die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und geradeaus über den Platz fährt, zu wenig Raum, um den Bäumen auszuweichen“, erklärt Anna Pajak. Und verweist erneut auf die Richtlinien: „Nur bei einem runden, großen Platz ist die Errichtung eines Objekts, egal ob Kunst oder Baum, genau in der Mitte möglich.“

Stadt Verden und Straßenbaubehörde im Gespräch

Also das Aus für die Bäume im Oval? Die Pressesprecherin formuliert es diplomatisch: „Die Bepflanzung mit niedrigen Büschen und Blumen wäre aus unserer Sicht eine gute und sichere Möglichkeit, um den geplanten Kreisverkehr an der Eitzer Straße zu begrünen.“

Also keine Bäume? Ein Türchen bleibt noch auf: „Entschieden ist noch nichts. Das Verfahren ist noch am Laufen, die NLStBV und die Stadt verhandeln noch“, sagt Anna Pajak. Bisschen Bedenkzeit bleibt: Der Baubeginn des Ovals ist für März kommenden Jahres angedacht. Aber vielleicht geht – bis zur Entscheidung – in den anderen Bauwerken noch was?