Kraftprotz schiebt tonnenweise Mais auf dem Kreepener Acker

Von: Henning Leeske

Der frisch geerntete Mais wurde sogleich für die Silage aufgeschoben, stilecht mit einem MB Trac. © Henning Leeske

Zwar in die Jahre gekommen, ist dem MB Trac auf dem Kreepener Acker keine Arbeit zu schwer! Spaß macht‘s auch und es wärmt die Haushalte der Umgebung.....

Kreepen – Ein großes Stelldichein von echten Kraftprotzen gab's in Kreepen. Über 100 Boliden bahnten sich ihren Weg zu den MB Trac und Unimog Feldtagen. Die Fans des „Mercedes Sterns auf dem Feld“ campierten und arbeiteten auf dem Gelände des landwirtschaftlichen Betriebes von Carsten Rosebrock, wo die Maschinen auch bei der Feldarbeit eingesetzt wurden. Die Oldtimertrecker kamen überwiegend aus ganz Norddeutschland. Mit Teilnehmern vom Bodensee sowie aus den Niederlanden waren aber auch weitgereiste Fans in die Gemeinde Kirchlinteln gereist.

Die Landmaschinen aus dem Hause Daimler Benz bewiesen eindrucksvoll, dass noch immer mit ihnen zu rechnen ist, machten bei ihren Einsätzen mit einem Schlag Mais kurzen Prozess. „Unsere Oldtimer müssen nämlich auch noch arbeiten und stehen nicht nur in der Garage“, sagte Rosebrock. So hätten viele Besitzer der hellgrünen Ackerboliden bei dem Treffen die Möglichkeit, ihre Tracs mit Sternchen an die Arbeit zu kriegen, auch wenn sie selber keinen Bauernhof mehr bewirtschaften.

45.000 MB Tracs wurden gebaut

„Wir haben seit 1983 einen MB Trac im Betrieb, der immer noch genutzt wird“, so Rosebrock weiter. Bis 1991 seien insgesamt 45 .000 dieser Traktoren produziert worden, bis heute seien noch 35 .000 davon im Dienst, viele davon mussten allerdings schon restauriert werden.

Der Teilemarkt der Trac- Fans in Kreepen war eine willkommene Möglichkeit, das lange gesuchte Originalersatzteil zu finden. Denn an der MB-Technik aus dem letzten Jahrtausend könne der stolze Besitzer noch viel selber schrauben. Den Erfolg der Reparaturmaßnahmen konnten die Schrauber sogleich an einem Leistungsmessstand überprüfen und die Pferdestärke messen lassen.

Arbeit gab's auch danach weiterhin genug: Stilecht schoben die Tracs den frisch gehäckselten Mais zusammen. Portionsweise wandert die Silage in den kommenden Monaten in die Biogasanlage, sorgt die Leidenschaft für die betagten Landmaschinen für Strom im Kreepener Nahwärmenetz.

Passend zu den erneuerbaren Energieträgern gab es mit der Holzverarbeitung einen weiteren Schwerpunkt bei dem Szenetreff. Ein Häcksler, angetrieben mit einem MB Tracs 1500, versprühte den Duft von frischem Fichtenholz. Mit großer Schnelligkeit schredderte die Anlage einen beachtlichen Stoß Holz in kleine Hackschnitzel, ordentlich Stoff für eine nachhaltige Heizung.

„Die Feldtage 2023 sind, nach vier Jahren Pause gut gelaufen und wir freuen uns schon auf die Neuauflage in zwei Jahren“, resümierte Rosebrock. Er dankte insbesondere den Sponsoren für deren ausdauernde Unterstützung des Treffens. Die Kreepener Feldtage der Trac-Szene finden im jährlichen Wechsel mit dem Treffen in Nordhorn statt. lee