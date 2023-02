Kösters sind die „Aufblüher“ der ersten Stunde in der Kirchlintelner Initiative

Von: Hermann Meyer

Neue und erfahrene Ehrenamtliche arbeiten bei der Bürgerinitiative Hand in Hand: (hinten von links) Karlheinz Bödecker, Renate Meyer, Jasmin Meyer, Nina Troschka und Susanne Bödecker, vorne die verabschiedeten Eheleute Gerda und Bernhard Köster. © Meyer

Kirchlinteln. 16 Jahre haben sich Bernhard und Gerda Köster für ihren Wohnort Kirchlinteln engagiert – ehrenamtlich. Angefangen hat es 2007, als sich das Ehepaar gemeinsam mit anderen Kirchlintlern stark gemacht hat für eine Verkehrsberuhigung auf der durch den Ort führenden Landesstraße 171. Mit Erfolg, denn bereits im darauffolgenden Jahr konnte die Einweihung der Querungshilfe im östlichen Teil des Ortes gefeiert werden. Danach ging es weiter.

Mit der Gründung der Bürgerinitiative „Kirchlinteln blüht auf“ im Jahr 2009 trugen Bernhard und Gerda Köster dazu bei, dass der Ort aufgewertet wurde. Zusammen mit weiteren Einwohnern wurden die beiden Querungshilfen im Westen und Osten des Ortes bepflanzt. Flächen an der innerörtlichen L 171 wurden aufgewertet, schöne Blumenbeete entstanden. Zigtausend Frühblüher bringen den Ort nach der Winterzeit zum Leuchten. Jedes Jahr wurden die Beete winterfest gemacht und im Frühling wieder vom Tannenschutz befreit. Ein fester Kern von sechs bis acht „Aufblühern“ war zu dieser rund dreistündigen Arbeit immer vor Ort – bei Wind und Wetter. Bei den letzten Arbeiten im November vergangenen Jahres ließen Gerda und Bernhard Köster durchblicken, dass sie sich nach 13 Jahren aus der Bürgerinitiative zurückziehen möchten.

Aber das ist noch nicht alles gewesen. Ein weiterer Schwerpunkt der beiden war der Kruggarten, der neu angelegt worden war. Auch hier war das Kirchlintler Ehepaar mit dabei: Hecke anpflanzen, Laub harken und dafür Sorge tragen, dass der Rasen unter den Linden anwuchs. Fünf Jahre sorgten Gerda und Bernhard Köster – wiederum mit anderen fleißigen Helferinnen und Helfern – dafür, dass der Garten hinter dem Lintler Krug so schön geworden ist.

Nun wurden beide im kleinen Rahmen verabschiedet. Neben einer Dankesurkunde, unterschrieben von Bürgermeister Arne Jacobs und Ortsvorsteher Hermann Meyer, überreichte ihnen Meyer zwei Eintrittskarten für die niedersächsische Landesgartenschau in Bad Gandersheim. Meyer bedankte sich für den jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz der beiden und hob noch einmal hervor, dass so im Laufe der Jahre mehrere Hundert Stunden Arbeitseinsatz für die Allgemeinheit zustande kamen und Gerda und Bernhard Köster gemeinsam mit anderen Aktiven dafür sorgten, dass die Ortschaft Kirchlinteln in dieser Zeit „aufblühte“.

Dass die Bürgerinitiative „Kirchlinteln blüht auf“ weiter bestehen bleibt, dafür sorgte Renate Meyer. Durch ihr Engagement überzeugte sie vier Frauen, bei der Pflege der Beete zukünftig mitzuhelfen: Nina Troschka, Helga Kolbe, Bianca Pommeränke und Jasmin Meyer. Das Arbeitsgebiet wird allerdings etwas verkleinert. Die beiden Querungshilfen werden zukünftig durch Bauhofmitarbeiter der Gemeinde gepflegt – aus Sicherheitsgründen.

Zu erreichen ist die Bürgerinitiative per E-Mail an die Adresse buergerini@t-online.de.