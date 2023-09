Knallblaue Punktlandung zum Schulbeginn in Dörverden

+ © Verwaltung Erstaunlich komfortabel ist die neue Containerklasse für die Grundschule Dörverden, die hier Schulleiterin Sigrid Lüscher gemeinsam mit Bürgermeister Alexander von Seggern in Augenschein nimmt. © Verwaltung

Dörverden – Er ist knallblau und erst seit Kurzem auf dem Gelände der Grundschule Dörverden zu finden: Ein Container, der ab sofort eine Schulklasse beherbergen soll.

58 Grundschulkinder besuchen im gerade begonnenen Schuljahr am Schulstandort Dörverden die ersten Klassen. Im Vorjahr waren es noch 36, im Jahr davor 44 Schulkinder. „Aufgrund der deutlich höheren Anzahl war es notwendig, in Dörverden eine zusätzliche erste Klasse einzurichten, sodass wir in der ersten Klassenstufe ab diesem Schuljahr dreizügig unterrichten“, beschreibt Grundschulleiterin Sigrid Lüscher die neue Situation. In Klassen zwei, drei und vier gibt es weiterhin jeweils zwei Klassen. An der Außenstelle Barme gibt es unverändert eine Klasse pro Jahrgang.

Für eine zusätzliche Klasse ist das Grundschulgebäude Am Sünderberg in Dörverden allerdings nicht ausgelegt, sodass ein weiterer Unterrichtsraum benötigt wird. Hierfür ist wiederum die Gemeinde als Schulträger verantwortlich. „Ein Anbau wäre so kurzfristig nicht realisierbar gewesen, sodass wir uns gemeinsam mit der Grundschule für eine vorübergehende Lösung entschieden haben“, so Bürgermeister Alexander von Seggern in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

Daher wurde eine Containerklasse angemietet, die in den Sommerferien aufgebaut wurde. Diese besteht aus vier Containern, die als Module zu einer Einheit zusammengefügt wurden. Gegründet ist die Containeranlage auf mehreren Schraubfundamenten, die nach dem Rückbau einfach wieder zu entfernen sind. Neben einmaligen Kosten in Höhe von 41 000 Euro, die für Planung und Aufbau aufgewendet wurden, werden nun monatliche Mietkosten von 900 Euro fällig. Damit der Aufbau auf dem hinteren Schulhofgelände erfolgen konnte, mussten durch den Baubetriebshof zuvor zwei Spielgeräte versetzt werden. Auch eine Akazie, die allerdings bereits im Bereich eines Druckzwiesels geschädigt war, musste gefällt werden.

An beiden Seiten der Containerklasse sind Fensterfronten vorhanden, sodass das Tageslicht großflächig einströmen und der Unterrichtsraum gut gelüftet werden kann. Innen gibt es zudem eine energieeffiziente LED-Beleuchtung. Eine Elektroheizung wird an kalten Tagen für eine angemessene Raumtemperatur sorgen. Der Eingangsbereich verfügt über eine Rampe für den barrierefreien Zugang und ist im Inneren zusätzlich mit einer Windfangtür geschützt. Für eine gute Akustik sorgt die speziell dafür ausgestattete Raumdecke.

„Gerade noch rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres konnte die Containerklasse auch noch mit dem erforderlichen Mobiliar ausgestattet werden, sodass es am Ende aufgrund der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten eine Punktlandung gab“, fasst der Bürgermeister den Ablauf zusammen.

Wie sich die Grundschulen in der Gemeinde insgesamt baulich für einen künftigen Ganztagsbetrieb verändern werden, steht aktuell noch nicht fest. Die Planungen sind bereits angelaufen. Welche baulichen Veränderungen an welchem Standort langfristig erforderlich werden, darüber wird noch ausführlich zu beraten sein.