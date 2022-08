Klimascout hat im Rathaus die Kollegen hinter sich

Von: Erika Wennhold

Teilen

Master-Slave-Steckdosenleisten sind auf Initiative von Klimascout Niels Lührs in allen Büros des Kirchlintler Rathauses installiert worden. © wennhold

Jeder macht beim Energiesparen im Rathaus in Kirchlinteln mit. Eine moderne Steckdosenleiste ist ein Anfang, andere Maßnahmen sollen folgen, um die deutlich gestiegenen Kosten für Energie ein bisschen zu senken.

Kirchlinteln – So hatte er sich das nicht vorgestellt, als er vor einem Jahr die Nachfolge von Wolfgang Rodewald antrat. Bürgermeister Arne Jacobs wollte gestalten, jetzt muss er einen Mangel verwalten. Denn das, was in der Gemeinde üblicherweise für Investitionen zur Verfügung stand, war nie üppig und das Wenige wird jetzt vermutlich auch für die hohen Energiekosten draufgehen. Jacobs: „Beim Strom haben wir noch Festverträge für dieses und das nächste Jahr, beim Gas trifft uns die Preissteigerung ab dem nächsten Jahr mit voller Wucht.“ Er rechnet mit Mehrkosten von rund 500 000 Euro, die an anderer Stelle eingespart werden müssten.

Da passt es gut, dass ein engagierter Mitarbeiter an einem Projekt teilgenommen hat, das ihn am Ende zum Klimascout gemacht hat. Niels Lührs guckt sich im Rathaus nach Einsparmöglichkeiten um, und da hat er die elektronischen Geräte wie Computer, Drucker, Monitore, Lautsprecher und so weiter im Blick. Vorbereitet wurde er auf diese Aufgaben vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu), das die Umsetzung von eigenen Maßnahmen zum Klimaschutz vor Ort anregt, zum Beispiel durch Konzepte zur Energieeinsparung. Dazu musste der Auszubildende im Kirchlintler Rathaus allerdings nicht nach Berlin reisen, wo das Institut seinen Sitz hat, sondern nur nach Verden zur Klimaschutzagentur des Landkreises (Klever), der regionaler Ansprechpartner zur Projektausführung ist. Bürgermeister Jacobs hat seinen Azubi dabei gerne unterstützt, denn er findet es „ein Superprojekt, das in die Zeit passt“. Dass es durch den Krieg in der Ukraine dramatisch an Bedeutung gewinnen würde, war zum Zeitpunkt des Projektstarts noch nicht abzusehen: „Energieeinsparung ist für uns in doppelter Hinsicht ein absolut wichtiges Thema.“ Ins Rathaus mitgebracht hat es Niels Lührs, der mit seiner Projektteilnahme einiges angestoßen hat. „Werdet kreativ, wo wir Geld einsparen können“, heißt es jetzt, und da geht es zunächst dem Stromfresser „Standby“ an den Kragen. Mit einer Steckdosenleiste, die sich „Master-Slave“ nennt. Sie schaltet sich ein, sobald der Computer am Arbeitsplatz heruntergefahren wird. Lührs: „Dabei werden beim Ausschalten des Computers die nachfolgend angeschlossenen Geräte wie Monitore, Drucker oder Lautsprecher automatisch stromlos geschaltet, die ansonsten in den Standby-Modus gehen würden.“ Der Energiescout rechnet vor: „Pro Vollzeit-Arbeitsplatz sparen wir etwa 22 Kilowattstunden Strom im Jahr.“ Auf das ganze Rathaus mit seinen zahlreichen Teilzeitbeschäftigten gerechnet seien das fast 900 Kilowattstunden, immerhin 3,5 Prozent des gesamten Strombedarfs. Doch damit ist das Engagement von Niels Lührs im Rathaus noch nicht erschöpft.

Das Rathaus in Kirchlinteln ist aus energetischer Sicht ein Sanierungsfall

Nachdem alle Rathausbeschäftigten aufgerufen worden waren, Vorschläge zur Energieeinsparung zu machen, hat Lührs diese Ideen zusammengetragen und nach verschiedenen Kriterien bewertet. Jacobs: „Gemeinsam mit dem Auszubildenden und der Verwaltungsspitze wird nun entschieden, welche Maßnahmen den größten Einspareffekt haben oder mit wenig Aufwand schnell umsetzbar sind.“ Als Beispiele nannte Jacobs die Idee, leere Fächer im Kühlschrank mit Styropor zu bestücken oder zu gucken, wo Bewegungsmelder Sinn machen, wann sie abgeschaltet werden können und welche Steckdosen wofür benutzt werden. Der Bürgermeister und sein Azubi problematisierten gleichzeitig den baulichen Zustand des in den 70er-Jahren gebauten Rathauses, das aus energetischer Sicht so gar nicht in die Zeit passe. „Wir verbrauchen im Vergleich mit anderen Rathäusern überdurchschnittlich viel an Energie.“ Deshalb sei ein Architekt beauftragt worden, in Sachen Altbausanierung Vorschläge zu machen. „Wir haben auch alle anderen Gebäude angeschaut, für die wir zuständig sind, wie Schulen, Kindergärten, Feuerwehrgerätehäuser und Friedhofskapellen.“ Von der Klimaagentur des Landkreises seien schon einige Vorschläge hinsichtlich der Heizungen gekommen. Teilweise sei es nur um andere Einstellungen gegangen, teilweise sei ein Austausch vorgeschlagen worden. Kosten, die zusätzlich gestemmt werden müssten. Dennoch will Jacobs eine Steuererhöhung nicht in Betracht ziehen: „Dann lieber sparen.“ Dabei wird ihm weiterhin Energiescout Niels Lührs helfen, der jeden Arbeitstag aus dem Heidekreis nach Kirchlinteln angereist kommt. Er ist zur Zeit der einzige Auszubildende im Rathaus, der, wenn er seine durch gute Leistungen auf zweieinhalb Jahre verkürzte Ausbildungszeit Ende 2023 abgeschlossen haben wird, als Verwaltungsfachangestellter weiter in Kirchlinteln beschäftigt werden soll. In welchem Bereich, wird sich noch entscheiden. Bis dahin durchläuft der Azubi alle Abteilungen. Er weiß aber schon jetzt, was ihm an seiner Arbeit besonders gefällt. „Ich mag den Bürgerkontakt, die Gestaltungsmöglichkeiten im Bauamt und die Lokalpolitik.“