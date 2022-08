Lehringer Lanze und Waldelefant: Forscher studieren Sensationsfund

Von: Markus Wienken

Rücken in den Mittelpunkt von Klimaforschern: die Lanze von Lehringen und der Waldelefant, hier in der Inszenierung im Domherrenhaus. © Markus Wienken

Ein Waldelefant, über 120.000 Jahre alt, ein Neandertaler, eine Lanze und nun Millionen Euro, mit den der Sensationsfund nochmal untersucht wird...auch wegen des Klimawandels...

Landkreis – Fast 75 Jahre sind es her, als in der Mergelgrube von Lehringen, im Landkreis Verden, beim Abbau des Düngers, die Reste eines riesigen Tieres frei gelegt wurden. Auch eine Waffe lag am Fundort. Was da noch keiner ahnte, das Sklett sollte sich später als Überrest eines Waldelefanten entpuppen. Eine Sensation bis heute. Nun werden Elefant, Lanze und weitere Überbleibsel Gegenstand eines aufwendigen interdisziplinären Forschungsprojektes zur Eiszeit, gefördert mit 1,6 Millionen Euro vom Land Niedersachsen und der Volkswagen-Stiftung. Das teilte das Landesdenkmalamt am Montag in Hannover mit.

Lehringer Lanze und Waldelefant von Verden: 1,6 Millionen Euro für Forschungsprojekt

Doch was steckt hinter dem Projekt? Im Mittelpunkt stehen die ältesten erhaltenen hölzernen Jagdwaffen der Menschheit, die in Schöningen bei Helmstedt und eben Lehringen bei Verden gefunden wurden, so das Landesdenkmalamt. Auch die „Einhornhöhle“ in Scharzfeld im Südwestharz wird Teil der Forschungen sein.

Diese international bedeutenden Fundstellen in Niedersachsen seien zugleich hervorragende Archive, die Einblicke in die Klima- und Umweltbedingungen verschiedener Zeitfenster während der vergangen 300.000 Jahre ermöglichten, erläuterten die Denkmalschützer. Forscherinnen und Forscher hätten sich jetzt zu einem Verbund zusammengeschlossen, um diese Quellen mit modernsten Methoden zu erschließen und zu analysieren.

Lehringer Lanze: Einblick in das Klima und die Veränderungen vor 300.000 Jahren

Dazu sollen hochauflösende geophysikalische Messungen, Bohrungen und Ausgrabungen an verschiedenen Fundstellen ausgeführt werden, um das Alter der geologischen Strukturen zu bestimmen. Unter anderem mithilfe von Pollen und Resten von Mückenlarven könnten so die damaligen Umweltbedingungen rekonstruiert werden, hieß es. Die Förderung fließt für drei Jahre.

Die Daten sollen zu einem besseren Verständnis des natürlichen Klimawandels insbesondere während früherer Warmzeiten beitragen und klären, wann und wie der frühe Mensch in Norddeutschland überleben konnte. Beteiligt sind Wissenschaftler der Universitäten Braunschweig, Göttingen, Hannover und Lüneburg sowie aus dem Institut für historische Küstenforschung Wilhelmshaven, dem Leibniz Institut für Angewandte Geophysik und dem Landesdenkmalamt.

Lehringer Lanze: Kulturelle Fähigkeiten des Neandertalers

Halfen im Jahre 1948 bei der Bergung des Waldelefanten: Rudolf Biere und Waltraud Deibel-Rosebrock in der Grube in Lehringen. © Kreisarchäologie/Wienken

In Schöningen waren zwischen 1994 und 1998 neun hölzerne Wurfspeere und eine Holzlanze aus der Altsteinzeit gefunden worden, die nach Angaben von Forschern rund 400 000 Jahre alt sind. 1948 war in Lehringen das Skelett des Waldelefanten zusammen mit einer Eibenholzlanze aus der Zeit der Neandertaler entdeckt worden. In der „Einhornhöhle“ wurde im vergangenen Sommer ein mehr als 50 000 Jahre alter verzierter Knochen gefunden, der nach Angaben von Archäologen einen entscheidenden Baustein zum Verständnis der kulturellen Fähigkeiten des Neandertalers liefert.

Die Geschichte und Ausgrabung des Waldelefanten in Lehrimngen:

Speer steckt in den Rippen des Waldelefanten

Es war pures Glück: Im März des Jahres 1948 entdeckte ein aufmerksamer Baggerführer in einer Mergelgrube bei Lehringen, Landkreis Verden, riesige Knochen. Unverzüglich stellte er die Arbeit ein und reagierte auch nachfolgend sehr umsichtig. Er alarmierte den Rektor der Verdener Realschule, Alexander Rosebrock, damals zugleich auch ehrenamtlicher Museumsleiter in Verden. Rosebrock, so heißt es, musste sich das Benzin für die Tour zusammenbetteln, um dann unverzüglich mit einigen Helfern zur Fundstelle zu fahren. Rosebrock selbst leitete die Ausgrabungen.

Ausgrabung in Lehringen bei Verden: Forscher dachten, es ist ein Mammut

Die Hobby-Archäologen glaubten zunächst, die Überreste eines Mammuts vor sich zu haben. Allerdings stellte sich bald heraus, dass es sich um einen Waldelefanten der Eem-Warmzeit (Warmzeit vor der letzten Kälte-Periode) handelte. Was die Archäologen zusätzlich frohlocken ließ war, dass in dem komplett erhalten Skelett sogar noch eine Lanze im Brustbereich steckte. Es gab keinen Zweifel: Die Forscher standen vor einer konservierten Szene eines vorzeitlichen und dramatischen Jagdgeschehens. Eine Neandertaler-Jägergruppe könnte den Elefanten in einem später verlandeten See zur Strecke gebracht haben. Ein Ereignis, das auf circa 120 000 Jahre vor der heutigen Zeit datiert werden könnte, haben Forschungen ergeben. Der Neandertaler eroberte sich Europa, aus Afrika kommend, etliche Jahrtausende bevor der moderne Mensch vor circa 40 000 Jahren ebenfalls aus Afrika aufbrechend, Europa besiedelte.

Den Zeitumständen geschuldet – es war 1948, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges – wurde die Grabung nicht mit der Akribie abgewickelt, die heute den wissenschaftlichen Standard darstellt. So ist das damalige Ereignis in seinem Ablauf sicherlich nicht genau rekonstruierbar – aber es könnte so oder ähnlich gewesen sein.

Das Original: Die Lehringer Lanze im Historischen Museum in Verden. © Markus Wienken

Historisches Museum in Verden: Beeindruckende Installation mit Neandertaler und Waldelefant

Im Historischen Museum – Domherrenhaus Verden ist dem kompletten Fund mit den Knochen des Waldelefanten, der Eibenholz-Lanze und der Feuersteinabschläge, die man im Kopfbereich des Elefanten barg, eine umfangreiche Sonderausstellung gewidmet. Weltweit wurde bislang kein weiteres Skelett eines – längst ausgestorbenen – Waldelefanten geborgen. Bekannt sind nur zwei Köpfe aus Skandinavien. Die Lanze ist eines von weltweit drei Holzartefakten, die aus der Altsteinzeit überliefert sind. Und, so heißt es in dem Begleittext zur Museums-Ausstellung, der Fund der Lanze revolutionierte das Wissen von der Evolution des Menschen. Man war bis dahin davon ausgegangen, dass alle Vorformen des modernen Menschen, des Homo sapiens, eher entwickelten Affen ähnelten und ausgestorben seien. Nun trat ein einziges Werkzeug, diese Lanze den Beweis an, dass der Neandertaler, schon vor circa 120 000 Jahren in der Lage war, das Feuer als Werkzeug zur Bearbeitung seiner Geräte gezielt einzusetzen und dass er über ein koordiniertes Gruppenverhalten und damit über eine soziale Rangordnung und sogar eine Sprache verfügt haben muss.

Neben der Lehringer-Lanze im Original und den Knochen des Elefanten nebst Feuersteinabschlägen gibt es im Domherrenhaus eine spektakuläre Installation: Eine Nachbildung des Waldelefanten und ein Neandertaler-Jäger faszinieren seit Jahren sowohl große und kleine Besucher.