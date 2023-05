Flammen-Schreck: Kleinwagen auf Landstraße fängt plötzlich an zu brennen

Von: Steffen Maas

Weil sie blitzschnell auf den Rauch aus dem Motorbereich reagierte, kam eine Autofahrerin bei Riede glimpflich davon. Ihr Auto brannte völlig aus.

Thedinghausen – Eine Autofahrerin ist am späten Samstagabend, 20. Mai 2023, mit einem großen Schreck davongekommen: Als sie auf einer Landstraße außerhalb von Riede (Landkreis Verden) unterwegs ist, fängt ihr Kleinwagen plötzlich an zu qualmen. Die Frau reagiert glücklicherweise schnell – wenig später ist von ihrem Auto nicht mehr viel über.

Kaum wiederzuerkennen ist der komplett ausgebrannte Kleinwagen auf der Landstraße in Riede. © Nord-West-Media TV

Brennendes Auto auf Landstraße bei Riede: Fahrerein bringt sich rechtzeitig in Sicherheit

Auf dem Querdamm außerhalb der Gemeinde Riede war die Fahrzeugführerin gegen 23 Uhr unterwegs, als Rauch aus dem Motorenbereich ihres Minis stieg. Sofort stellte sie das Auto am Straßenrand ab und brachte sich in Sicherheit. Die richtige Entscheidung: Nur wenig später stand das Fahrzeug in Vollbrand.

Auch die heraneilende Feuerwehr konnte nichts mehr retten. Die Einsatzkräfte konnten nur noch das Wrack mit Schaum ablöschen. Der Querdamm blieb während der Arbeiten komplett gesperrt, die Brandursache ist noch unklar.

