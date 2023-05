Kita-Versorgung im Landkreis Verden immer mehr eine Personalfrage

Von: Ronald Klee

Teilen

Städte und Gemeinden sind überwiegend Träger der Betreuungseinrichtungen (hier rot gekennzeichnet). Bedarf und Angebot in den nächsten Jahren hat der Landkreis im Kindertagesstättenbedarfsplan ermittelt. Grafik: Landkreis © Privat

Landkreis – Der Saldo im Landkreis ist eigentlich vielversprechend: 21 fehlenden Krippenplätzen stehen 328 überzählige Kitaplätze gegenüber. Das sollte reichen, aber den Eltern in Fischerhude hilft der freie Krippenplatz in Otersen nun einmal nichts. Bedarf und Bestand müssen vor Ort passen. Bei der Entwicklung des Angebots in den Gemeinden verliert allerdings die räumliche Ausstattung der Einrichtungen vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels an Bedeutung. In den Gemeinden hängt das Betreuungsangebot immer stärker davon ab, ob sie die Betreuungspersonen finden können.

Wie in den 23 Jahren zuvor hat der Landkreis bei den Gemeinden angefragt, um sich ein genaues Bild machen zu können. Jetzt liegt der 24. Kindertagesstättenbedarfsplan vor, der die Entwicklung dokumentiert und Planungssicherheit bis zum Kindergartenjahr 2029 schaffen soll.

Als geborenem Träger der Jugendhilfe behält der Landkreis das Angebot an Betreuungsplätzen im Auge, auch wenn die Gemeinden in der Regel Träger der Kitas und Krippen sind. Spätestens seit Eltern auch einklagbare Ansprüche auf die Betreuung ihres Nachwuchses unter drei Jahren und danach bis zur Einschulung haben, muss die Behörde das Angebot dokumentieren und dem Land berichten.

Nach den Planaussagen der Städte und Gemeinden ergibt sich zum Stichtag 1. Oktober 2023 ein kreisweiter Bedarf von 1647 Krippenplätzen in Kindertageseinrichtungen. 1656 waren es im Jahr zuvor, neun Plätze weniger als im vorangegangenen Kita-Plan prognostiziert. Für den Bereich der Kindertagesstätten, also der Altersgruppe ab drei Jahren bis zur Einschulung, ergibt sich ein kreisweiter Bedarf von 4301 Kindergartenplätzen. Das sind 251 Plätze weniger als im Vorjahr.

Die Tabelle zu den Bedarfen in den einzelnen Gemeinden weist insgesamt 169 fehlende Krippenplätze aus und 85 fehlende Kita-Plätze. Den größten Krippenbedarf meldet die Gemeinde Langwedel. Im Flecken werden 200 Plätze benötigt, aber nur 110 sind vorhanden. Die Gemeinde plant 45 neue Plätze bis zum Kindergartenjahr 2024/202, ob aber das pädagogische Fachpersonal für drei Gruppen zur Verfügung stehen wird, hat das Rathaus Zweifel. Der Personalmangel hat der Darstellung aus dem Kreishaus zufolge in Ottersberg dazu geführt, dass die Betreuungszeit in den kommunalen Einrichtungen auf 14 Uhr begrenzt werden musste. Eine neue Stelle „Personalrecruitment“ sei geschaffen worden, um neues Personal zu gewinnen und so an den Nachmittagen wieder ein vollständiges Angebot machen zu können.

Auch Thedinghausen hat noch Nachholbedarf beim Krippenangebot. 235 Plätze gibt es, aber 36 weitere wären nötig. Geringere Bedarfe melden aber auch Verden mit 15 Plätzen und die Gemeinden Dörverden und Kirchlinteln mit je 14 Plätzen.

Die Kita-Versorgung ist abgesehen von Kirchlinteln und Langwedel ausreichend oder sogar luxuriös. In Achim etwa übertrifft der Bestand den aktuellen Bedarf sogar um 250 Plätze. „Das Platzangebot in den einzelnen Städten und Gemeinden ist größer als die Nachfrage bzw. die betreuten Kinder in dieser Altersgruppe“, fasst die Kreisverwaltung zusammen. Die Betreuungsquote sei kreisweit 91,2 Prozent. Die Zahl der Kinder sei um 114 gewachsen. Diese Steigerung um 2,62 Prozent sei in Thedinghausen, Langwedel und Dörverden zu verzeichnen gewesen. Das habe eine Abfrage bei den Einwohnermeldeämtern ergeben.

Nur in Dörverden fehlen 45 Kita-Plätze und in Kirchlinteln 40. In den Gemeinden wird denn auch trotz Personalnot weiter daran gearbeitet, dass zumindest die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen und damit der gesetzliche Auftrag erfüllt wird. Die Information für die Kreistagsabgeordneten weist darauf hin, dass mit „einem verstärkten Klageverhalten anspruchsberechtigter Eltern“ zu rechnen sei, wenn nicht ausreichend Betreuungsplätze bereitstehen. Im Dörverden sei aktuell eine Krippengruppe in eine Ganztagskindergartengruppe umgewandelt worden. Die weitere Ausweisung von Baugebieten werde weitere Plätze erfordern, erwartet der Bericht. In Kirchlinteln sei geplant, dass zum Jahr 2024 zwei weitere Krippengruppen direkt entstehen. Der Oytener Gemeinderat hat den Bau einer achten Kita beschlossen. kle

Thema im Ausschuss

Am Dienstag, 30. Mai, ab 16 Uhr, tagt der Jugendhilfeausschuss im Kreistagssaal des Kreishauses. Neben dem Thema Schulmobil für Schulverweigerer und der Vorschlagsliste für Jugendschöffen wird auch über den Kindertagesstättenbedarfsplan gesprochen.