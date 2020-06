Kirchlintler Betrieb rutscht in die Krise

„Vorsichtig optimistisch“ zeigt sich Insolvenzverwalter Dr. Christian Willmer in Bezug auf die Zukunftschancen von emkon. Das Kirchlintler Unternehmen hätte in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Foto: Dittrich/Emkon

Kirchlinteln – Die Firma emkon ist ein echter Vorzeigebetrieb und weit über die Grenzen der Gemeinde Kirchlinteln hinaus bekannt. In der Ortschaft haben sich die Auszubildenden des Spezialmaschinenherstellers immer wieder mit besonderen Aktionen ins Gespräch gebracht, sich im Naturschutz engagiert oder zuletzt ein Corona-Hilfsnetzwerk für Bedürftige auf die Beine gestellt. Dass nun ausgerechnet dieses namhafte Unternehmen in die Krise rutscht, wird für viele Kirchlintler ein Schock sein.

Die „emkon. Systemtechnik, Projektmanagement GmbH“ wie der genaue Name der Firma lautet, hat vor dem Hintergrund wegfallender Aufträge bei wichtigen Kunden in Folge der Corona-Krise und damit verbundener Umsatzlücken einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. So heißt es in einer Pressemitteilung des Sanierungsexperten Dr. Christian Willmer aus der Kanzlei Willmerköster. Ihn hat das Amtsgericht Verden zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Das Unternehmen produziert Verpackungsmaschinen für internationale Kunden aus den Branchen Food & Non-Food, Tabak, Kosmetik, Hygiene sowie Pharmazie. Es wurde 2000 gegründet. „In diesem Jahr hätten wir 20-jähriges Bestehen gefeiert“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Andreas Dittrich im Gespräch mit der Verdener Aller-Zeitung. „Wir haben das Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut.“

Wie Willmer berichtet, hatte die Firma bereits 2019 mit Problemen im Markt zu kämpfen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten in den vergangenen Monaten zu weiteren Umsatzeinbrüchen und einer finanziellen Schieflage geführt, die das Unternehmen nicht mehr länger kompensieren konnte. Dittrich erklärt, dass viele für die Firma ungünstige Entwicklungen gleichzeitig aufgetreten seien. „So wurden etwa Großprojekte aus unterschiedlichsten Gründen nicht realisiert. Wir haben versucht, uns umzuorganisieren.“ Doch die Zurückhaltung der internationalen Großkunden während der Corona-Krise sei nicht mehr aufzufangen gewesen. „Als Mittelständler spielen wir manchmal mit Kreisliga-Strukturen in der Championsleague mit. Wenn man da die Kapitalausstattung nicht hat, kann man irgendwann nicht mehr gegensteuern“, sagt Dittrich, der schwer getroffen ist von der Entwicklung. „Es tut mir unendlich leid für meine Mannschaft, die Großes geleistet hat.“ Aber er habe Hoffnung: „Mit Dr. Willmer haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der große Erfahrung auf diesem Gebiet hat.“

Zusammen mit seinem Team hat Willmer bereits die Arbeit im Unternehmen aufgenommen und die Belegschaft über die nächsten Schritte im Insolvenzverfahren informiert. Der Sanierungsexperte teilte mit, dass die Löhne und Gehälter der rund 100 Mitarbeiter bis Ende Juli abgesichert seien und der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten werden könne. Zugleich kündigte Willmer an, in den kommenden Wochen zu prüfen, wie mögliche Zukunftsperspektiven für das Unternehmen aussehen können. „In diesem Zusammenhang wurde ein strukturierter Investorenprozess gestartet“, heißt es in der Pressemitteilung der Kanzlei. Und weiter: „Nach einer ersten Bestandsaufnahme sind wir vorsichtig optimistisch, dass sich Sanierungschancen im Insolvenzverfahren nutzen lassen. Die gute Nachricht für das Team bei emkon und die Kunden ist zunächst einmal, dass der Geschäftsbetrieb bis auf Weiteres aufrechterhalten werden kann. Dadurch verbessern sich die Chancen für eine Sanierung deutlich. Das Team bei emkon hat sich lange gegen die wirtschaftlichen Probleme gestemmt, aber die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Substanz zu sehr belastet. Das konnte nun nicht mehr kompensiert werden. In den kommenden Tagen und Wochen werden wir gemeinsam mit der Geschäftsführung daran arbeiten, den Geschäftsbetrieb weiter zu stabilisieren. Gleichzeitig werden wir das Gespräch mit potenziellen Investoren suchen. Aus jetziger Sicht lässt sich festhalten: Die Aussicht auf stabile Zukunftsperspektiven steht nicht schlecht, aber es liegt viel Arbeit vor uns.“

Für Andreas Dittrich hat vor allem eines Priorität: „Wir müssen jetzt erst mal sehen, dass wir für unser Team das Beste geben.“ Er habe Hoffnung: „Unsere Mitarbeiter sind dafür bekannt, dass sie stark und gut sind.“

Von Reike Raczkowski