Kirchlinteln: Nach einem Küchenbrand mussten am Dienstagmittag eine 22-Jährige und ein zwei Monate altes Mädchen wegen Verdacht auf Rauchvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Laut Polizei Verden brach der Brand gegen 12.20 Uhr in einer Obergeschosswohnung an der Hauptstraße in Kirchlinteln aus. Ein größerer Gebäudeschaden sei nicht entstanden. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

