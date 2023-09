Zwei Jahrzehnte im Speckener Forst

Von: Hermann Meyer

Die Baumgeister befestigten die Kinder mit großer Begeisterung am Stamm. © Privat

Es ist ein Kindergarten zwischen Baum und Strauch: Die „Lintler Buschkinners“ feiern ihr 20-jähriges Bestehen.

Kirchlinteln – Schon seit zwanzig Jahren können Kinder zwischen drei und sechs Jahren draußen im Waldkindergarten die freie Natur erleben. Sie erleben, wie sich Sonne, Wind, Regen, Schnee und Nebel auf die Natur und den Wald auswirken. Hautnah nehmen sie dabei Wärme, Hitze und Kälte wahr, Erfahrungen fürs ganze Leben. Von Anfang an ist der Waldkindergarten in Kirchlinteln eine Bereicherung nicht nur für die Gemeinde insgesamt, sondern auch für die nachwachsende Generation, Grund genug, das Jubiläum der „Lintler Buschkinners“ zu feiern.

Neben vielen Eltern und Kindern waren auch Ehemalige auf den Platz im Speckener Forst gekommen. Es war ein schönes Gewusel im Wald, bei dem sich alle Kinder wohlfühlten.

Sie scheuten sich aber auch nicht, wie die Eltern, frisch in der Pfanne zubereitete Chips aus Brennnesseln, Schafgarbe, Spitzwegerich oder Giersch zu essen. Sie schmeckten fantastisch. Kreativ konnten sich die Kinder beim Auslegen eines Bodenmandalas betätigen, an weiteren Ständen Ringe oder Tannenzapfen werfen, sich schminken lassen, Baumgeister herstellen oder einfach nur schaukeln.

Die ersten Ideen und Vorschläge zu der Einrichtung hatten Eltern 2002 an die Gemeinde Kirchlinteln herangetragen. Viele Sitzungen waren nötig, bis der Verein „Lintler Buschkinners“ am 25. Februar 2003 gegründet werden konnte. Cornelia Golisch wurde Vorsitzende, Ada Walter ihre Stellvertreterin und Peter Keller Kassenwart. Der Gemeinderat Kirchlinteln war am 8. Mai 2003 einstimmig dafür, den Waldkindergarten in den Kindertagesstättenbedarfsplan aufzunehmen. Am 31. Juli des Jahres folgte die Betriebserlaubnis von der Bezirksregierung in Lüneburg und der Bauwagen von der Firma Matthäi wurde seiner Bestimmung übergeben. Damit war der Weg frei. Am Donnerstag, 7. August, nahm der Waldkindergarten seinen Betrieb auf.

Die Idee, Kinder in der freien Natur zu betreuen, hatte ihren Ursprung in Dänemark. Den ersten Waldkindergarten in der Bundesrepublik gab es bereits 1993 in Flensburg.

Beeindruckend und sehr dekorativ: Am Baummandala haben die Buschkinners natürlich mitgewirkt. © Privat

Die Einrichtung im Speckener Forst war die erste dieser Art im Landkreis Verden. Die erste Gruppe startete mit 15 Plätzen und einer Betreuungszeit zunächst von 8 bis 12 Uhr. Später wurde sie um eine halbe Stunde verlängert, mittlerweile ist um 13 Uhr Schluss. Immer mehr Kinder wollten „Buschkinners“ werden, sodass im August 2009 eine zweite Gruppe in Betrieb genommen werden konnte. Sie liegt ganz in der Nähe – im Hühnermoor.

„Aktuell sind in aller Regel alle Plätze vergeben und wir können leider manchmal nicht alle Kinder aufnehmen, deren Eltern Interesse an einem Platz haben“ sagte Hanna Cordes, die stellvertretende Vorsitzende des jetzigen Vorstands. Momentan sind sechs pädagogische Fachkräfte mit teilweise wald- und wildnispädagogischen Zusatzausbildungen mit unterschiedlichen Arbeitszeiten angestellt, eine siebte ist zurzeit in Elternzeit. Zudem gibt es Springkräfte. „Eine Stelle wird im kommenden Jahr zu besetzen sein“, ergänzt die Vereinsvorsitzende Janna Thran.

Der aktuelle Vereinsvorstand mit Hanna Cordes, Verena Reimann und Janna Thran (v.l.). © Meyer

Die Kinder sind jeden Tag im Wald, für Kleingruppenarbeiten oder zum Frühstück an sehr kalten Tagen steht jeder Gruppe ein Bauwagen mit Gasheizung zur Verfügung. Statt einer Sandkiste gibt es eine Buddelgrube, statt einem Klettergerüst sind Bäume und Büsche vorhanden. Zur Beschäftigung der Kinder sind Naturmaterialien die erste Wahl: Tannenzapfen, Stöcke, Erde und anderes. Die Devise des Vereins „Lintler Buschkinners“ lautet: anfassen und ausprobieren. Es gibt keinen Strom und kein fließendes Wasser im Waldkindergarten. Kassenwartin Verena Reimann: „Bei Extremwetter, wie zum Beispiel Sturm, besteht eine Kooperation mit dem TSV Kirchlinteln zur Nutzung des Vereinsheims als ,Sturmquartier’.“ Dies wird an rund 15 Tagen im Jahr genutzt.

In ihrer Begrüßung hatte Janna Thran erwähnt, dass ein wöchentlich zwischen den Eltern wechselnder Putzdienst in jeder Gruppe sowie Arbeitsstunden für Basteln und Standdienste auf Veranstaltungen, Reparaturarbeiten oder der jährliche Frühjahrsputz auch für die Eltern der Buschkinner selbstverständlich sind.