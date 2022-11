Kirchlintler Bäcker will zur Weltmeisterschaft in Taiwan

Von: Henning Leeske

Mit beiden Händen knetet Tjorben Wöbse den Teig für sein Weizenmischbrot. © leeske

Tjorben Wöbse trainiert Qualität und Extravaganz in der Backstube. Der junge Kirchlintler Bäcker bereitet sich auf den Bundesentscheid seiner Zunft vor.

Kirchlinteln – Die Rösche, das Fenstern und die Porung sind Fachbegriffe, mit denen sich Bäckergeselle Tjorben Wöbse aktuell und intensiv beschäftigt. Der Landessieger im Bäckerhandwerk bereitet sich auf den Bundesentscheid seiner Zunft in Weinheim im Rheintal akribisch vor. Im Wettstreit um Brötchen und Backwaren bester Qualität reisen Bäcker aus allen Bundesländern an, wobei Wöbse Niedersachsen und Bremen gemeinsam vertritt. Der Sieger fährt dann zur Weltmeisterschaft aller Bäcker im nächsten Jahr nach Taiwan.

Wettbewerb mit strengen Kriterien

Die Kriterien des Wettbewerbs sind klar definiert und werden streng überprüft. In der Brötchenklasse oder beim Weizenkleingebäck, wie Fachleute sagen, komme es eben auf die Rösche an. So nennt der Bäcker das knusprige Aufbrechen eines Brötchens kurz vor dem Verzehr. Das Fenstern beschreibt die fein strukturierten Krümel an der Oberfläche, ebenfalls ein Qualitätsmerkmal für krosse Brötchen. Maßgeblich für den Biss eines Brötchens ist das Innenleben der Backware. „Schön gleichmäßig und ohne große Luftlöcher müssen die Poren sein. Nach Zusammendrücken muss das Brötchen zu vorherigen Volumen hochkommen“, erläuterte Wöbse.

Leckeres Rezept für Plundergebäck kreiert

Natürlich kommen noch viele andere Mehlspeisen in die Backöfen der deutschen Bäckerakademie. So gehört ein Plundergebäck zum Programm. Dafür hat Wöbse schon ein unschlagbar leckeres Rezept kreiert, das er aber natürlich noch nicht verraten will, weil die Konkurrenz schließlich mitlesen könnte. Außerdem steht ein Weizenmischbrot auf dem Backplan, dessen Zubereitung Wöbse beim Pressetermin in der Backstube trainiert. „In unserer Bäckerei haben wir derzeit gar kein Weizenmischbrot in der Produktpalette. Deswegen übe ich intensiv an dem Teig“, schilderte der junge Bäckergeselle. Genau abgewogen mischt er Mehl, Salz, Sauerteig und andere Zutaten zusammen, bevor die Teigmaschine alles verrührt. „Der Teig war noch zu weich. Da musste noch eine Schippe Mehl dazu“, kommentierte er seine Vorgehensweise. Danach ruht der Teig 20 Minuten und der Bäckergeselle hat Zeit, mehr über seine Vorbereitungen zu erzählen.

Vier Übungstage beim Konditormeister

„Für die Schautorte war ich schon vier Tage zum Üben bei einem Konditormeister in Himmelpforten“, sagte er. Dort habe er ein Kunstwerk aus Zuckerguss und Sahnecreme komponiert, das dem vorgegebenen Thema „Luxus“ in ganz extravaganter Weise entsprechen solle. Details dürfe er aber erst nach der Meisterschaft verraten, wegen der neugierigen Konkurrenz. Auch die Kreation für das hohe Weizengebäck sei noch geheim. „Da zählt ja immer ein bisschen Extravaganz“, so der Bäcker.

Mit Fingerspitzengefühl: Der Teig ist fertig vermischt und mit kleinem Nachschlag an Weizenmehl nicht mehr zu weich. © Leeske, Henning

Die große Generalprobe für das sechsstündige Wettbacken am nächsten Montag soll am heutigen Freitag unter den Augen eines erfahrenen Bäckermeisters erfolgen. Die Abläufe und Mengen müssen auf den Wettbewerb bestens abgestimmt sein, damit in den sechs Stunden alles fertig wird und perfekt aus dem Backofen kommt. „Man will ja schon gewinnen. Das ist der Ansporn, zur WM zu fahren“, sagte er. Im Wesentlichen zähle aber, das handwerkliche Können den Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet zu präsentieren. „Was beim Wettbewerb zu sehen ist, das ist schon besonders und zugleich Symbol für die Handwerkskunst der Bäcker. Wir können viel mehr, als nur Brötchen backen“, brach Wöbse eine Lanze für seine Zunft. Das motiviere ihn auch neben der normalen Arbeit, das umfangreiche Trainingsprogramm zu absolvieren. „Derzeit ist er fast 24 Stunden bei uns in der Backstube“, so sein Chef und Vater Torsten Wöbse. Nur die zwei Tage vor der Abfahrt gebe es Urlaub.

Tjorben Wöbse fühlt sich gut vorbereitet und ist von seinen Ideen überzeugt. Daher fährt er am Wochenende optimistisch nach Baden-Württemberg. Am Dienstag steht dann die Siegerehrung des besten Bäckers von Deutschland an. Darauf sei er schon jetzt sehr gespannt.

„Mal sehen, wo ich am Ende stehe. Denn: Jeder Ofen backt ja anders“, blickte er ein wenig in die Glaskugel.