Von Wundbalsam bis Wurzelwein

Brunsbrock – Was wächst da am Wegesrand? Bei welchen Wehwehchen hilft es, sich Meerrettich in den Nacken zu legen? Welches Hausmittel lässt sich aus Gänseblümchen herstellen? Und warum haben sich früher manchmal Frauen Tinkturen aus Petersiliensamen gekocht? Susanne Zweibrück hat die Antworten auf all diese Fragen. Das würde sie zwar zu einem 1a-Telefonjoker bei „Wer wird Millionär“ machen, allerdings nutzt sie ihr Wissen lieber, um als Heilpflanzenexpertin Interessierte auf dem Gebiet der Kräuterkunde zu schulen. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Kollegin Dagmar Kräft will sie auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Workshops, Tagesseminare und Kräuterwanderungen anbieten. Die meisten Angebote finden im Müllerhaus in Brunsbrock statt.

Dabei wird es fast immer einen Praxisteil geben, bei dem die Teilnehmer selbst etwas herstellen dürfen. „Es ist doch so: Die ganze Theorie, die wir lehren, könnten die Teilnehmer auch einfach im Internet nachlesen. Erst die Verbindung zur Praxis ist dann das, was das Ganze interessant macht.“ Sei es ein selbst hergestelltes Mittelchen für die Hausapotheke, eine kulinarische Kleinigkeit oder ein Produkt für Körperpflege und Wohlbefinden: „In früheren Seminaren haben wir zum Beispiel schon Gesundheitsessig hergestellt, ein Fußbad, Wurzelwein, ein Pflegeöl, Kräutersalz, Pesto oder Wundbalsam.“

Ein Klassiker im Müllerhaus ist die sogenannte Kräuterwerkstatt. Hier stellt Susanne Zweibrück den Teilnehmern in diesem Jahr nicht einzelne Kräuter, sondern gleich ganze Pflanzenfamilien vor und erklärt die Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge. Am 21. April geht es um „Kreuzblütler – Eine richtig scharfe Familie“. Am 16. Juni spricht Zweibrück über „Korbblütler – ein Korb voller heilsamer Kräfte. Am 22. September steht „Doldenblütler – Von würzig bis tödlich“ auf dem Plan. Am 27. Oktober heißt es „Rosengewächse – Betörende Blüten und süße Früchtchen“. Die Kräuterwerkstatt dauert immer von 18.30 bis circa 21.30 Uhr. In den Kosten von 25 Euro pro Person sind ein Skript, alle Materialien, Getränke und eine Kostprobe enthalten.

Neu in diesem Jahr: „Ich biete zwei Specials an, eins jeweils zur Heil- und eins zur Arzneipflanze des Jahres“, erklärt Zweibrück. Diese Termine sind etwas kürzer, dauern jeweils von 19 bis 21 Uhr, und kosten 20 Euro pro Person. Am 7. Juli geht es um den Lavendel und am 25. August um die Wegwarte.

Ein gemeinsames Seminar von Zweibrück und Kräft zum Thema „Knospen – Kleine Kraftpakete der Natur“ findet bereits am 28. März in der Heilpflanzenschule in Schafwinkel statt. Dafür sind nur noch wenige Restplätze frei. Wer schnell ist, kann sich noch auf www.heilpflanzenschule-verden.de/seminare-2020 anmelden.

Ein Ziel Zweibrücks ist es, dass alte Hausmittel nicht in Vergessenheit geraten. „Man muss ja nicht bei jedem Schnupfen oder bei kleinen Verdauungsbeschwerden in die Apotheke laufen.“ So will sie den Teilnehmern auch die Hemmungen nehmen, mal etwas anderes auszuprobieren, wie zum Beispiel einen Hustensaft selbst herzustellen. „Oder einfach mal zu zeigen, wie man Kohlwickel anwendet.“

Dagmar Kräft bietet außerdem eine „Wiesenwerkstatt“ in Bremen-Arsten an. Dort können die Teilnehmer die in den Weserwiesen gesammelten Pflanzen direkt vor Ort verarbeiten. Auch gibt sie Praxisworkshops in der „Rührküche“ im Müllerhaus: Sie dauern jeweils von 12 bis 16.30 Uhr. Am 9. Mai lernen die Teilnehmer „Tinkturen“ kennen und werden am Ende drei davon mit nach Hause nehmen. Am 10. Oktober stehen ätherische Öle im Mittelpunkt des Interesses. Zu sich nach Hause lädt Kräft für den 11. Juli ein. Bei ihr in Kirchweyhe geht es um Hydrolate.

Kräuterwanderungen rund um Kirchlinteln beziehungsweise Kirchweyhe stehen ebenfalls auf dem Programm. In diesem Jahr soll es erstmals eine Kräuter-Entdeck-Fahrradtour durch die Lintler Geest geben. Im Spätherbst folgen Workshops, bei denen die Teilnehmer Erkältungsmittel herstellen oder für ihre Liebsten kleine Kosmetikgeschenke anrühren. rei

Alle Termine

und Kostenbeiträge finden Interessierte auf der Homepage www.rundum-duefte.de. Dort ist es auch möglich, sich anzumelden.