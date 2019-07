Von Wolken, Regenwürmern und Gorillas

Bendingbostel – Woran erkennt man, wo bei einem Regenwurm hinten und wo vorne ist? Diese Frage ihrer Schüler konnte Friederike Burghard gestern zwar nicht beantworten, aber das spielte auch keine Rolle. Ihr Abschied in den Ruhestand dürfte der beliebten Pädagogin trotzdem gut gefallen haben, schließlich geriet er ausgesprochen musikalisch.

Immerhin 26 Jahre hat die Pädagogin an der Lintler-Geest-Schule (LGS) in Bendingbostel gearbeitet. Und weil sie ein ganz besonderes Steckenpferd hatte – die Leitung des Chores – wurde am letzten Schultag vor den Sommerferien dementsprechend gesungen, was das Zeug hielt. Von „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ bis hin zu „Wir werden immer größer“ war alles dabei und Burghard am Klavier war voll in ihrem Element. Und wer keine Träne im Auge hatte, als die Viertklässler unter ihrer Leitung „Ein Kapitel geht zu Ende“ schmetterten, der hat entweder kein Herz oder keine Ohren.

Zuvor hatten die Kinder bei der Veranstaltung in der Aula, bei der auch viele Eltern dabei waren, unter dem Gelächter ihrer Mitschüler ihren Lehrern einige Scherzfragen gestellt. Zum Beispiel diese: „Was haben Wolken und Lehrer gemeinsam? Wenn sie sich verziehen, wird es ein guter Tag.“

Bei zahlreichen Auftritten, auch außerhalb der Schule, haben Burghards kleine Chorsänger in den vergangenen Jahren ihr Talent bewiesen. Gestern sangen sie zum Abschied der Viertklässler, für einige außerschulische Mitarbeiter und Lehrer, die die Schule verlassen – und natürlich für ihre Chorleiterin.

Die Verdenerin hat in Bendingbostel vor allem Deutsch, Religion, Musik und Mathe unterrichtet. Und natürlich Musik. Viele Jahre war sie auch als Beratungslehrerin tätig. „Die Kinder haben ihr vertraut und auch mit den Eltern hat sie viel gearbeitet“, berichtete die kommissarische Schulleiterin Julia Weddige, die froh ist, dass der Schulchor weiterhin bestehen bleibt: Susanne Gerkens wird die Leitung übernehmen.

„Ich hoffe, ihr habt alle gemerkt, wie viel Freude mir die Arbeit gemacht hat“, sagte Burghard zum Abschied, bevor ihr alle kleinen Sänger jeweils eine Rose überreichten. Aber woran erkennt man denn nun, wo bei einem Regenwurm hinten und wo und vorne ist? Ganz einfach: „Sie müssen ihn in der Mitte kitzeln, und da, wo er kichert, da ist vorne“, klärte eine grinsende Schülerin auf. rei