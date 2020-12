Wohnträume wachsen am Heidering in die Höhe

Radfahrer, Spaziergänger mit und ohne Hund und natürlich viele künftige Kirchlintler Neubürger sind in diesen Tagen am Heidering unterwegs. Hier hat sich einiges getan, wie unschwer zu erkennen ist: Kaum hatte die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) das Baugebiet ausreichend erschlossen, kamen die ersten Grundbesitzer auf das Gelände gefahren und begannen mit den Hochbaumaßnahmen. Einer von ihnen, ein junger Mann aus Eitze, ist gerade dabei, die Bodenplatte herzurichten (Foto links). Er möchte mit seiner Frau nach Kirchlinteln ziehen. Ein anderer, ein junger Mann aus Kirchlinteln, der im Moment in Verden wohnt, freut sich darüber, dass bereits der gesamte Rohbau seines Erdgeschosses steht. Beide erzählen, dass sie einen Wunsch haben: das nächste Weihnachten möglichst schon in ihrem neuen Heim zu feiern. Einem anderen Häuslebauer am Heidering wird das auf jeden Fall gelingen – er hat schließlich schon Richtfest gefeiert (Foto rechts). Bei seinem Eigenheim handelt es sich um ein Fertighaus. Nur wenige Tage waren nötig, um es aufzubauen. Insgesamt gibt es am Heidering 70 Bauplätze, die allesamt verkauft wurden. Fotos: Raczkowski