Wo das Damwild den Grabschmuck frisst: Chatarina Luttmann berichtet aus Heins

Von: Reike Raczkowski

Zwischen Friedhof und Spielplatz in Heins: Ortsvorsteherin Chatarina Luttmann gefällt es, dass ihr Dorf so wenig Einwohner hat, dass sie fast alle persönlich kennt. © Raczkowski

Zehn Ortsvorsteher gibt es in der Gemeinde Dörverden, 17 in der Gemeinde Kirchlinteln. Im Rahmen einer Serie wollen wir ihnen all diese Ehrenamtlichen einmal vorstellen. Heute an der Reihe: Chatarina Luttmann, die Ortsvorsteherin von Heins.

Heins – Chatarina Luttmann sitzt in ihrem Garten und blickt über die Wiesen und Felder bis zum Waldrand. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen“, sagt sie. Heute ist sie Ortsvorsteherin in ihrem Heimatdorf. Ein Ehrenamt, das auch in einer sehr kleinen Ortschaft durchaus seine Herausforderungen hat, wie die 40-jährige CDU-Ratspolitikerin berichtet.

Auf die Frage, wie viele Einwohner „ihr“ Dorf denn habe, kommt ihre Antwort wie aus der Pistole geschossen. „188. Und ich würde schon sagen, dass ich fast alle persönlich kenne.“ In den vergangenen Jahren seien einige neu zugezogen. „Wegen Corona war eine Kontaktaufnahme nicht immer einfach. Und natürlich sucht auch nicht jeder den Kontakt.“

Luttmann hat das Amt bereits vor zwölf Jahren angetreten, Damals, 2010, war sie die jüngste Ortsvorsteherin in der Gemeinde Kirchlinteln. „Ich habe die Aufgabe von Anne Diercks übernommen, die leider jüngst verstorben ist. Bei ihr habe ich mir, besonders am Anfang, oft Rat geholt.“

Wege und Friedhofsangelegenheiten im Fokus

Während im Kernort Kirchlinteln über Pläne für ein Ärztehaus oder den Bahnhalt diskutiert werde, seien die Themen in den kleinen Dörfern wie in Heins andere. „Die meisten Gespräche führe ich wohl rund um das Thema Wege“, berichtet die Grundschullehrerin. Heins sei eine relativ großflächige Ortschaft. „Wir haben zwar wenig Einwohner, aber viele Kilometer Wirtschaftswege, die durch die Feldmark führen. Die müssen regelmäßig instand gehalten werden, damit sie nutzbar sind.“ Besonders nach der Ernte seien von den schweren landwirtschaftlichen Gerätschaften oft tiefe Reifenprofile in den Wegen. „Das ist für Radfahrer natürlich nicht schön und so bekomme ich häufig entsprechende Hinweise. Ich gucke mir das immer an und dann ist es Abwägungssache, ob und auf welche Weise man da tätig werden muss. Mit der Gemeinde bespreche ich, ob es ausreicht, da ein Fuder Granulat einzufahren oder ob jemand mit der Fräse kommen muss.“ Es sei nicht immer leicht, alle Ansichten unter einen Hut zu bekommen.

Das gelte auch für die Friedhofsangelegenheiten, die ebenfalls oft ein Thema für die Ortsvorsteherin seien. Eine ganz typische Situation sei es, dass Einwohner Grabstellen zurückgeben wollen. „Da gibt es bei uns häufig noch sehr große, also zum Beispiel Zwölfer-Grabstellen. Das will ja auch bezahlt werden und das ist für manche ältere Menschen nicht so leicht.“ Wenn eine Grünfläche nicht gepflegt werde, oder jemandem auffalle, dass ein Grabstein wackelt, meldeten sich die Dorfbewohner ebenfalls meistens zuerst bei ihr.

Raumordnungsprogramm wird auch in Heins diskutiert

Und als das Heinser Damwild vor einiger Zeit regelmäßig zu Gast auf dem Heinser Friedhof war und den frischen Blumenschmuck gefressen hat, war das natürlich ein großes Ärgernis im Dorf und Thema bei vielen Gesprächen über den Gartenzaun. „Das Problem konnten wir mit einer Erhöhung des Zaunes zum Glück leicht lösen. Das hat nicht viel Geld gekostet und jetzt ist Ruhe.“ Auch um die Hecke am Friedhof habe es Diskussionen gegeben. „Die Verwaltung wollte die gerne weghaben. Aber die Einwohner wären damit unglücklich gewesen, weil sie zum Ortsbild dazu gehört.“

Froh ist Luttmann, dass es seit einiger Zeit ein neues Gerät für kleine Kinder auf dem Spielplatz gibt, der übrigens direkt neben dem Friedhof liegt. „Für uns ist das völlig normal. Hier in Heins gehört beides zum Leben dazu.“

Das neue Raumordnungsprogramm des Landkreises sorge auch in Heins für Gesprächsstoff. „Hier bei uns sind bisher keine Windräder vorgesehen, womit aber nicht alle glücklich sind. Das Thema ist hochaktuell und natürlich machen sich da viele Menschen Gedanken.“

Was ebenfalls typisch für ein kleines Dorf sei: „Ich werde von Einwohnern oft auf Themen angesprochen, die wirklich gar nichts mit den Aufgaben einer Ortsvorsteherin zu tun haben. Da geht es dann schon mal um sehr private Probleme, da wünschen sich die Menschen meinen Rat.“ Es sei einerseits schön, dass man ihr das zutraue. „Aber es ist zugegebenermaßen auch nicht immer leicht, da Unterstützung zu leisten.“

In den frühen Morgen- oder späten Abendstunden trifft man Luttmann öfter auf dem Hochsitz an. Sie sei mit der Jagd groß geworden, das gehöre für sie dazu. „Das ist noch mal eine ganz andere Verbundenheit zur Natur, weil man als Jäger viel mehr sieht, einem viel mehr Sachen bewusst sind.“ Im Wald könne sie „richtig runterfahren“ und den Alltag hinter sich lassen.