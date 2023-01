Ortsvorsteher von Otersen: „Wir dürfen die jungen Leute nicht verlieren“

Von: Reike Raczkowski

Die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt sei derzeit das beherrschende Thema im Dorf, erzählt Dieter Bergstedt. © Raczkowski

In Otersen entwickelt sich viel, zahlreiche Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Aber das Dorf am süd-östlichen Zipfel des Landkreises steht trotzdem vor Herausforderungen. Ein Gespräch mit dem Ortsvorsteher.

Otersen – Dieter Bergstedt sitzt an seinem Esstisch und blickt aus dem Fenster. Von dort aus kann er den Parkplatz des Oterser Dorfladens sehen. „Ja, da ist im Moment spürbar weniger los als sonst“, sagt der Ortsvorsteher sorgenvoll. Das kleine Lebensmittelgeschäft – von den Oterser Bürgern selbst aufgebaut und betrieben – ist das Herz der Ortschaft, davon ist Bergstedt überzeugt. Und auch davon, dass der Dorfladen die aktuelle Krise unbedingt überstehen muss.

Dorfladen derzeit wegen der Sperrung nur aus nördlicher Richtung erreichbar

Es sind nicht nur extreme Kosten-Steigerungen, mit denen der Bürgerladen zu kämpfen hat, sondern auch ein erheblicher Umsatzrückgang treibt den Verantwortlichen die Sorgenfalten auf die Stirn. Den Grund für die fehlende Kundschaft – den kann Bergstedt ebenfalls aus seinem Fenster sehen: die Baustelle auf der Otersener Dorfstraße. Seit Mitte September schon ist die Landesstraße voll gesperrt und die Sanierungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende April. „So ist der Dorfladen für Kunden aus dem Heidekreis nicht mehr zu erreichen. Auch der Durchgangsverkehr fehlt uns“, so Bergstedt. „Der Dorfladen hat deswegen bereits seine Geschäftszeiten reduzieren müssen.“

Ganz schön viel Druck in Otersen also. Aber Bergstedt ist zuversichtlich: „Letztendlich freuen sich die Bürger auch, dass die Straße endlich saniert wird, das waren ja schlimme Zustände.“ Von wackelnden Betonplatten und klirrenden Gläsern im Schrank hätten die Oterser mittlerweile genug. Auch, dass die Gemeinde Kirchlinteln die gestiegenen Baukosten für den Geh- und Radweg nicht auf die Anlieger umgelegt habe, sei erfreulich.

Verkauf des Niedersachsenhofes 2016 war eine Enttäuschung

„Wir müssen da jetzt durch und hoffen, dass unser Laden irgendwie durch die Sperrung kommt.“ Gespräche mit der Ortschaft Häuslingen, bei denen es um eine mögliche Kooperation in Sachen Dorfladen gehe, würden geführt. „Aber das ist noch Zukunftsmusik.“ Insgesamt findet Bergstedt, dass das ehrenamtliche Engagement, das hinter dem Dorfladen steht, bemerkenswert ist. „Was hier für die Allgemeinheit geleistet wird, das ist schon echt eine Hausnummer.“

Überhaupt werde in seinem Heimatdorf unheimlich viel von Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt. Wenn das Vereinsleben auch durch den Verkauf des Niedersachsenhofes im Jahr 2016 einen herben Rückschlag erlitten habe. „Dass wir es damals als Vereinsgemeinschaft nicht geschafft haben, den Gasthof zu übernehmen, war eine große Enttäuschung“, sagt Bergstedt. „Ich finde immer noch: Das hätte klappen müssen.“ Das damals aufgestellte Konzept sei zukunftsweisend gewesen und man hätte heute eine hervorragende Versammlungsmöglichkeit im Dorf. „Und eine Tagespflege, das wäre doch toll gewesen.“ Aber was soll’s. „Hätte, hätte, Fahrradkette.“ Jetzt sei man aber in konstruktiven Gesprächen mit den neuen Besitzern des Niedersachsenhofes über die zukünftige Nutzung des alten Gasthauses.

Keine Bauplätze für junge Leute

Viele intensive Gespräche habe es auch gegeben über die Umgestaltung des Friedhofes, die in diesem Jahr umgesetzt werden soll. „Da wurde viel diskutiert, es gab unterschiedliche Ansichten, aber am Ende wurde das Konzept beschlossen.“

Man müsse miteinander kommunizieren und alle Generationen in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen, ist Bergstedt überzeugt. „Wir haben auch die Jugend immer aktiv eingebunden in Entscheidungen, die Otersen betreffen. Aber man kann es nicht anders sagen: Wir haben definitiv ein Generationsproblem im Dorf.“ Die Jüngeren würden mangels Wohnmöglichkeiten abwandern und nur selten zurückkehren. „Und so fehlen uns Menschen, die in unsere Fußstapfen treten, was das Ehrenamt angeht. Wenn wir die jungen Leute verlieren, dann stirbt die Ortschaft.“

Dorfregions-Projekt „ein voller Erfolg“

In diesem Zusammenhang hätte zum Glück die „Dorfregion von Bierde bis Wittlohe“ viele positive Impulse gegeben. „Zahlreiche Privatleute haben in diesem Rahmen große Umbaumaßnahmen vorgenommen, es ist viel Geld nach Otersen geflossen und das Ergebnis kann sich sehen lassen.“ Diverse ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebäude und ein ehemaliges Gasthaus seien umgebaut und auf diese Weise zusätzlicher Wohnraum geschaffen worden. „Dieses Projekt ist aus meiner Sicht ein voller Erfolg, es ist eine zweite Dorferneuerung für Otersen.“

Der 64-Jährige, verheiratet, zwei Kinder, vier Enkel, hat sein ganzes Leben in Otersen verbracht. „Mein Vater war hier der Dorfschmied. Ich kenne hier alles und jeden“, sagt er, der seit 2016 den Job des Ortsvorstehers macht. „Das ist ein wirklich schönes Ehrenamt, aber auch sehr zeitaufwendig“, findet Bergstedt, der überlegt, die Aufgabe am Ende dieser Ratsperiode altersbedingt an einen Nachfolger abzugeben. „Ich habe so viele Ämter und ich kann einfach nicht auf allen Hochzeiten tanzen.“ So ist er zum Beispiel der Vorsitzende der Dorf- und Vereinsgemeinschaft. Klar, dass er auch Mitglied im örtlichen Schützenverein ist und der Feuerwehr sehr verbunden, schließlich war er zwölf Jahre Gemeinde- und 17 Jahre Ortsbrandmeister. Im Oterser Fährverein ist er nicht nur ehrenamtlicher Fährschiffer. „Ich gehöre auch zu dem Team, das sich um die Technik der Maschinen kümmert“, so der gelernte Schlosser.