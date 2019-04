Brunsbrock – Wenn Jutta Martens zum Frühlings- und Ostermarkt ins Müllerhaus nach Brunsbrock einlädt, dann kommen nicht nur die Besucher gern. „Alle Aussteller wollen wiederkommen“, sagte sie am Sonntag während der Veranstaltung. Doch der Platz reiche nur für 20 Stände. Da gibt es aus Sicht der Weitzmühlenerin nur eine Lösung: „Wir brauchen ein zweites Müllerhaus.“

Es ist die Krux, dass zu diesem frühen Termin im Jahr die dazugehörige Scheune wegen einer anderen Belegung nicht genutzt werden kann. Einige Aussteller hatten ihre Stände in der Remise und auf dem Hof aufgebaut. Eine räumliche Herausforderung war die Bücherstube im Obergeschoss. Dort präsentierte Irene Pahl ihre filigran bemalten Eier und sie staunte am frühen Nachmittag: „Was sich hier an Leuten durchschiebt.“

Viel los war von Beginn an, wie Jutta Martens sagt. Ein Grund ist vielleicht die möglichst große Vielfalt, die ihr bei der Auswahl der Aussteller wichtig ist. „Wir sind breit aufgestellt“, betonte sie, was sich beim Bummel entlang der Stände bestätigte. Ihr ist es zudem wichtig, dass die Besucher auch für kleine Preise etwas bekommen können.

Ausgefallenes gab es auf jeden Fall. Beispielsweise bei Julia Neu aus Kirchlinteln und Lara Holfert aus Hamburg. Die Freundinnen designen schicke Taschen, die sie typisch norddeutsch als Büddel bezeichnen. Turnbüddel, Kosmetikbüddel und Kulturbüddel hatten sie mit nach Brunsbrock gebracht. Aus „Spaß an schönen Stoffen und guten Materialien“ ist ihr „Büddel-Business“ namens „Jules and Larsen“ entstanden. Derzeit ist es noch ein Hobby, aber mehr darf es gerne werden, sind die beiden sich einig. Online seien sie schon gut im Geschäft, ein Verkauf auf einem Markt wie in Brunsbrock war für sie eine Premiere.

Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns Viel Betrieb herrschte am Sonntag beim Oster- und Frühlingsmarkt im Müllerhaus in Brunsbrock. © Wiebke Bruns

Genauso ging es Karolin Muës. „Wir werfen zu viel weg“, findet die Kirchlintlerin. Was andere als Müll ansehen, wird von ihr neu gestaltet und umfunktioniert. Aus alten Schneidebrettern zaubert sie Tafeln, aus einem alten Bügeleisen macht sie einen Türstopper und ihre zu Zeitungsröhren umgewandelten Schallplatten waren am Sonntag ihr persönlicher Verkaufsschlager. „Es läuft mehr als gut“, freute sie sich über die Resonanz und den Umsatz.

Fair gehandelte Produkte gab es bei Kerstin Fröhling. Wie der von der Kirchlintlerin verkaufte Kaffee schmeckt, davon konnten sich die Besucher im Müllerhaus überzeugen. Es ist die Hausmarke des Kulturkreises Lintler Geest und wurde zu ausschließlich selbst gebackenen Kuchen serviert. Schmecken lassen kann man sich diese immer sonntags, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Dann werden im Müllerhaus wechselnde Kunstausstellungen gezeigt und die Bücherstube im Obergeschoss ist geöffnet. wb

Fotos auf

www.kreiszeitung.de