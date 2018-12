Im Wintereinsatz für Molch & Co

Nabu entfernt Bewuchs rund um die Ufer der Gustav Welge-Tümpel in Sehlingen

+ Blick von oben auf die Gustav-Welge-Teiche.

Sehlingen - Die Gruppe Kirchlinteln im Nabu bemüht sich schon seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Verden um einen sinnvollen Amphibienschutz in der Gemeinde Kirchlinteln. So zum Beispiel auch im Bereich der Gustav-Welge-Tümpel bei Sehlingen, einem circa 2,5 Hektar großen Gebiet, das laut Nabu ein „außerordentlich wichtiger Molchstandort“ ist.