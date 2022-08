„Windräder gehen auch im Wald“, glaubt man in Klein Heins

Von: Henning Leeske

Hier werden die Windräder bei Sehlingen / Kreepen auf dem Acker aufgebaut. Die Waldbesitzer können sich auch ihre Wälder als Standorte für die Stromproduktion vorstellen. © Archiv Henning Leeske

Die Vertreter der Forstbetriebsgemeinschaft Verden wollen Windräder im Wald. Beim Wahlkampfbesuch von Hella Bachmann fordern sie die Aufgabe der Landesposition, nach der dies in Niedersachsen nicht zugelassen ist.

Klein Heins – Die immensen Preissteigerungen bei der Energie sind natürlich auch in der Gemeinde Kirchlinteln ein großes Thema. Für die Vertreter der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Verden ist es deshalb eine denkbare Lösung für die lokale Stromerzeugung neue Wege zu gehen und Windräder auch in Waldgebieten zuzulassen. Die Interessenvertreter der überwiegend privaten Waldbesitzer mit insgesamt 60 000 Hektar Forst gaben diese Forderung der CDU-Landtagskandidatin Hella Bachmann mit auf den Weg, bei ihrem Ortstermin in Klein Heins.

Für den FBG-Vorsitzenden Heinrich Luttmann ist die Entscheidung, in Niedersachsen keine Windkraft im Wald zuzulassen, eine Hauruck-Aktion des damaligen Landwirtschaftsministers Gert Lindemann (CDU) gewesen. „Warum Windkrafträder nicht in einem Kiefernwald, der nach der Heide aufgeforstet wurde, stehen kann, erschließt sich mir nicht“, sagte Luttmann.

Schon allein die Abstände der Anlagen zum Wald sollten dringend überdacht werden, weil in den Plänen der Raumordnung beispielsweise die Qualität der einzelnen Forste gar nicht berücksichtigt seien. Deswegen sei der FBG-Vorstand auch schon in Gesprächen mit dem Landkreis Verden gewesen, um hier eine Veränderung anzustoßen. „Bei den Abständen müssen wir kreative Lösungen finden. Der Abstand zur Wohnbebauung ist viel wichtiger als zum Wald“, stellte Luttmann klar.

„Pro Anlage braucht man ungefähr 3 000 Quadratmeter Fläche, wenn man im Wald baut“, erläuterte FBG-Schatzmeister Hermann Ramme. „Als Ausgleichsmaßnahme müssen dann aber unbedingt mehr als diese 3 000 Quadratmeter aufgeforstet werden, wodurch wir später dann sogar mehr Wald haben“, sagte Bachmann. Sie verwies allerdings gleichzeitig auf das Dilemma der Idee, die zugleich dem Flächenfraß bei wertvollen Ackerflächen Vorschub leistet. Die Wertschöpfung für die Stromerzeugung bleibe so aber zumindest größtenteils in der Region.

Die FBG-Vertreter Axel Rode, Gerd Röttjer, Heinrich Luttmann und Hermann Ramme mit Hella Bachmann, Wilhelm Hogrefe und Chatarina Luttmann (v.l.) vor einer über 100-jährigen Buche. © Henning Leeske

Einen weiteren Vorteil von Windrädern im Wald brachte die Ortsvorsteherin von Heins Chatarina Luttmann ins Spiel. Durch den Bau der Anlagen, so ihre Erwartung, würden auch die maroden Wald- und Forstwege sukzessiv saniert. Generell sollten die Waldwege auch im Sinne des Brandschutzes in einen besseren Zustand gebracht werden, damit die Feuerwehr schneller und sicherer zu den Einsatzorten bei Waldbränden gelangen kann.

Weiter sprach der Vorsitzende der Waldbewirtschafter-Vereinigung die dringend benötigte Förderung der Wiederaufforstung von Schadflächen durch Borkenkäfer und Sturm an. „Die Fördertöpfe des Landes sind leer“, sagte er. Dadurch könnten mehrere Hektar Wald im Landkreis Verden, deren Förderung sogar schon genehmigt sei, nicht bepflanzt werden. „Obwohl genug Pflanzmaterial vorhanden ist“, so Luttmann.

Damit der Förderbescheid erteilt werde, seien eh schon viele bürokratische Hürden und Vorgaben zu nehmen. Die Waldbesitzer fordern hier von der Landesregierung eine Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren. Außerdem müsse für die 60-prozentige Förderung mindestens die Hälfte des neuen Waldes aus Laubhölzern bestehen.

Jedoch wünsche die Holzindustrie 80 Prozent Nadelholz, ganz der Marktnachfrage entsprechend. Der Erlös des Schadholzes habe den Waldbesitzern nur die Kosten der Aufräumung durch forstwirtschaftliche Lohnunternehmer aus der Region gedeckt. In diesem Zusammenhang betonte Luttmann, dass aus Sicht der FBG der Wald neben dem Aspekt des Schutzes und der Erholungsfunktion eben auch einen Nutzen haben muss.