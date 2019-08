Wildwuchs am Sonderkamp: Gemeinde reagiert

Kirchlinteln – Wer in diesen Tagen in den Sonderkamp in Kirchlinteln einbiegt, sieht reichlich Natur. Das Grün zu beiden Seiten des Weges ist im Moment sehr ursprünglich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das gefällt nicht allen Bürgern.

„Es wuchert auf die Straße, in die Bordsteine und besonders in die Rinne, die als Regenwasserablauf gedacht ist“, schildert Martin Homann, der mit seiner Frau am Sonderkamp wohnt. „Die Verkehrsberuhigung am Anfang des Wohngebietes wächst langsam von beiden zusammen“, ärgert er sich. Er und weitere Nachbarn hätten das Gefühl, vom Bauhof der Gemeinde vergessen worden zu sein. „Ich und die anderen Eigentümer hier oben halten die Gemeindegrundstücke sauber und würden uns freuen, wenn wir an einer gepflegten Straße zu unseren Häusern fahren könnten.“ Teilweise würden die Eigentümer schon selber mähen. „Wir würden uns freuen, wenn hier ein ordentlich gepflegter Grünstreifen zu sehen wäre.“

Auf Nachfrage im Rathaus hieß es seitens Frank Weiberg, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters: „Wir haben uns die Situation umgehend vor Ort angesehen. Klar ist, dass es nicht schön aussieht. Der Bauhof wird deshalb zeitnah, insbesondere im Bereich der Verkehrsberuhigung, tätig werden.“

Er merkte an, dass die Gemeinde auf entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen ist. „Unsere Kollegen vom Bauhof sind sehr fleißig und derzeit eigentlich permanent im Einsatz, aber sie können vor allem in der Urlaubszeit einfach nicht überall sein.“ Wer der Ansicht sei, dass an einer Stelle in der Gemeinde dringend gemäht werden müsse oder aus anderen Gründen die Verkehrssicherheit gefährdet sei, solle sich bitte melden, telefonisch oder per E-Mail. „Wir sind dankbar für solche Hinweise und gehen dem auch nach.“ Weiberg betont jedoch, dass der Bauhof auch zahlreiche andere Aufgaben zu erledigen habe und dabei insbesondere solche, die direkte Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben, im Zweifel Vorrang hätten. rei