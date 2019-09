Kreepen – Die Fans von Unimogs und Traktorentechnik aus dem Hause Mercedes Benz kamen in Kreepen voll auf ihre Kosten. Ungefähr 80 Fahrzeuge kamen zum MB-Trac- und Unimogtreffen in der idyllischen Ortschaft der Gemeinde Kirchlinteln. Gleichzeitig fand dort auch ein kleiner Flohmarkt statt, wo wegen des Treffens der Freunde von Landtechnik mit dem Stern auf der Motorhaube ebenfalls viel los war, zur Freude der Verkäufer.

Natürlich kamen die MB- Tracs nicht nur nach Kreepen, um bewundert zu werden. Es sollte auch gezeigt werden, was die betagten Trecker aus der Sternenflotte noch unter der Haube haben. Dabei galten am Leistungsmesser der Firma Schröder Landtechnik nur die Fakten in Sachen Drehzahl und Pferdestärken beziehungsweise Kilowatt.

Beim Pulling, das vom Trecker-Treck-Team aus Kirchboitzen angeboten wurde, kam es dagegen schon etwas auf die fahrerischen Fähigkeiten des Treckerpiloten an, wenn der Bremswagen sich immer mehr am Acker festkrallte. Bei dem offenen Wettbewerb durften allerdings auch mal die Fabrikate anderer Hersteller ran. So kam es, dass sich hier und da ein Fendt oder Deutz im Pulling versuchte. Keine Chance hatte der wirklich alte Lanz Bulldog aus den 30er-Jahren, der sich direkt beim Start in das Feld eingrub.

Voll im Einsatz waren die Traktoren dann beim Maishäckseln, wo die ersten Häckselmaschinen überhaupt vorgeführt wurden. Praktischerweise konnten die Fahrer des MB-Trac schon damals ihr Steuer um 180 Grad drehen, damit sie mit dem Häcksler am Heck über nicht mehrere Hektar rückwärts fahren mussten. Nachdem die Kolonne mit dem Maisacker fertig war, kamen andere MB-Tracs, um zu grubbern – und der kraftvolle Traktorensound war noch länger in Kreepen zu hören.

Der Veranstalter – die Familie Rosebrock – war sehr zufrieden mit dem Zuspruch der Teilnehmer und dem große Interesse aus der Umgebung. „Wiederholung nicht ausgeschlossen“, resümierte Carsten Rosebrock die Premiere und dankte allen fleißigen Helfern, die das Event erst möglich gemacht hatten. Schließlich fanden sich viele Interessenten aus der Region ein, um nach getaner Arbeit mit den MB-Trac-Fans zu fachsimpeln, auch wenn sie selber eher Trecker aus ein-em anderen Stall favorisieren. Gesprächsthemen gibt es eben immer, wenn es um die Landtechnik geht. lee

