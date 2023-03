Gasförderung in Kirchlinteln: Widerstand regt sich

Von: Reike Raczkowski

Weißenmoor in Odeweg: In der Nähe der Erdgasförderstätte Z1 (Foto) ist eine neue Bohrung geplant. Die Bürgerinitiative „Lintler Geest gegen Gasbohren“ ist alarmiert und lädt bereits für kommenden Sonntag nach Sehlingen zu einer Infoveranstaltung ein. © Bürgerinitiative

Die Dea Wintershall plant neue Gasbohrung bei Odeweg in der Gemeinde Kirchlinteln. Eine Bürgerinitiative betrachtet das mit großer Sorge.

Kirchlinteln/Odeweg – Die Erde im Landkreis Verden wackelte am 20. November 2019. Das erste Erdbeben an diesem Abend, um 18.28 Uhr, Magnitude 3,2, fühlte sich für die meisten Menschen noch nicht besonders schlimm an. Wenige Stunden später, um 22.32 Uhr, bebte der Boden trotz einer etwas geringeren Magnitude von 3,0 dermaßen heftig, dass zahlreichen Menschen in Verden, Kirchlinteln und umliegenden Ortschaften angst und bange wurde.

Der Schock damals saß tief und ebenso tief waren die vielen Risse, die durch beschädigte Häuser gingen – doch jetzt, vier Jahre später, haben viele das im wahrsten Sinne des Wortes erschütternde Erlebnis vergessen beziehungsweise es wurde von anderen Problemen verdrängt. Die Bürgerinitiative (BI) „Lintler Geest gegen Gasbohren“, die bereits seit zehn Jahren existiert, will das Ereignis wieder ins Gedächtnis rufen. Denn wie jetzt bekannt wurde, plant die Wintershall Dea eine neue Gasbohrung in Odeweg.

Dritte Tiefbohrung im Erdgasfeld Weißenmoor geplant

„Vor drei Jahren gab die Wintershall Dea Deutschland den Plan einer neuen Erdgasbohrung Z12 in Völkersen auf, nachdem Erdstöße in der Region Proteste in der Bevölkerung ausgelöst hatten“, sagt Jürgen Thiede, Kirchlintler Grünen-Vorstand und Mitglied der Bürgerinitiative, bei einem Pressegespräch. Die Firma sei jedoch nicht bereit, ihre Erdgasförderung in der Region vor 2036 einzustellen. „Vielmehr plant sie jetzt eine dritte Tiefbohrung im Erdgasfeld Weißenmoor in der Gemeinde Kirchlinteln, wo sie schon 1996 und 2013 nach Erdgas gebohrt und bis heute mehr als 2,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert hat.“

Nächste Ortschaft nur einen knappen Kilometer entfernt

Timo Degenhard, Grünen-Ratsmitglied in Kirchlinteln, und Frank-Peter Seemann, Kreistagspolitiker der Grünen, sind sich sicher, dass die Gefahren, die von solchen Bohrungen ausgehen, nicht nur auf Erdbeben beschränkt sind. „Es könnten zum Beispiel umweltschädliche Stoffe austreten“, so Degenhard. Nur 450 Meter entfernt von der geplanten Bohrung Z3 beginne das Trinkwasserschutzgebiet Rotenburg-Süd, in 950 Meter Entfernung befinde sich die Ortschaft Odeweg.

Mehr Verständnis aufgrund der aktuellen Energiekrise befürchtet

Im Moment werde in Weißenmoor aus beiden Bohrungen Z1 und Z2 gefördert, erzählen die Mitglieder der Bürgerinitiative. „Bis jetzt hat man diesen Umstand in der Region irgendwie hingenommen. Und wir dachten uns auch: Na ja, irgendwann werden die zeitlich befristeten Bewilligungen auslaufen und dann ist das Thema durch. Aber wenn jetzt die neue Bohrung durch das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie bewilligt wird, dann hat die Dea wieder über mehrere Jahrzehnte freie Hand“, so Seemann. Er ist besorgt, dass es diesmal wenig Widerspruch geben wird, vor allem wegen dem Ukrainekrieg und dem damit zusammenhängenden Bedürfnis nach Versorgungssicherheit unabhängig von Importen. „Ich befürchte, in der aktuellen Situation wird es aus der Bevölkerung mehr Verständnis geben für die Pläne.“

Der Protest gegen Gasbohren in der Gemeinde Kirchlinteln war bisher eher verhalten, aber jetzt hat die Bürgerinitiative genug. © Bürgerinitiative

Auf kommunalpolitischer Ebene werde es keine Möglichkeit geben, das Vorhaben zu verhindern, weiß die Bürgerinitiative. „Wir könnten im Gemeinderat höchstens eine Resolution verabschieden“, so Degenhard. Das wäre nicht viel mehr als ein Symbol, aber immerhin. „Das könnte man machen, wenn wir im Rat dafür eine Mehrheit finden.“

Energiewende wird durch weitere Gasförderung verzögert

Aber den Kopf in den Sand stecken und die Planungen einfach hinnehmen, das kommt für die BI nicht in Frage. Seemann: „Denn wenn Z3 in Odeweg einfach so ohne Widerstand realisiert wird, bin ich mir sicher, dass dann auch wieder Völkersen Z12 auf die Agenda kommt.“ Thiede: „Und dann kommt auch Fracking wieder aufs Tablett.“

Man müsse dieses Vorhaben im globalen Zusammenhang sehen, sagt Degenhard. „Wir wollen weg von den fossilen Energieträgern, darüber herrscht doch Konsens. Dann muss man aber, politisch oder gesellschaftlich, irgendwann auch mal einen Punkt setzen. Und der Zeitpunkt ist jetzt.“ Thiede: „Mit jedem Euro, den wir jetzt noch in die Gewinnung fossiler Energieträger investieren, verzögern wir die Energiewende.“

Bürgerinitiative lädt zu Infoveranstaltung ein

Jetzt habe es laut Seemann erst einmal Priorität, „über Odeweg hinaus eine gewisse Öffentlichkeit herzustellen.“ Und zwar, bevor die Wintershall Dea selbst im Rahmen eines „Infomarktes“ im Saal Hesse am 13. März über ihr Vorhaben informiert. Die BI lädt deshalb bereits für diesen Sonntag, 5. März, ins Dörpshus nach Sehlingen ein. Ab 14.30 Uhr sind dort Interessierte herzlich willkommen, um sich zum Thema zu informieren – ausdrücklich nicht nur Bewohner der Gemeinde Kirchlinteln. „Aufgrund der Nähe zum Landkreis Rotenburg, wo ebenfalls viel Erdgas gefördert wird, ist das Thema auch für die Menschen dort von großem Interesse“, so Seemann. „Wir leben in dieser dicht besiedelten Region ja in gewisser Weise wie auf einem großen Schweizer Käse.“

Bereits seit 2013 setzt sich die Bürgerinitiative dafür ein, das Erdgas in der Erde zu lassen. Die Risiken der Erdgasförderung für den Wasser- und Bodenschutz und die Belastungen für Mensch und Umwelt seien zu groß. Der Verdacht gesundheitlicher Auswirkungen der Erdgasbohrungen habe sich nicht ausräumen lassen. Erdbeben wie das vom 20. November 2019 seien in Kirchlinteln jederzeit wieder möglich. Dass diese in Verbindung mit der Erdgasförderung in der Region stehen, leugnet heute niemand mehr, selbst die Dea nicht.

Frank-Peter Seemann, wohnhaft bei Weitzmühlen, erinnert sich noch gut an das Dröhnen und Vibrieren am Abend des 20. Novembers 2019. „Ich dachte, mein Schornstein fällt in sich zusammen.“ Am nächsten Tag stellte Seemann zahlreiche Risse, vor allem an seinen Nebengebäuden fest. „Die Wintershall Dea schickte einen Gutachter, der Schaden bewegte sich im mittleren vierstelligen Bereich.“ Die Dea habe ohne zu Murren gezahlt.

Die Bürgerinitiative

hat eine Petition gestartet, die schon jetzt mehr als 500 Unterstützer hat. Sie ist zu finden im Internet unter https://weact.campact.de/petitions/aus-der-erdgasforderung-aussteigen