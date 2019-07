Wichtige Wildbienen

Bendingbostel – „Es hat sich herumgesprochen, wie wichtig neben den Honigbienen auch alle Wildbienenarten für die Natur und damit auch für die Menschen sind“, so Dr. Dieter Hasselhof von der Jägerschaft im Landkreis Verden. Diese hat im Rahmen des Verdener Hegefonds und mit Unterstützung durch die Bingo-Umweltstiftung ein neues Programm „Wildbienenhotels“ in die Wege geleitet.

„An geeigneten Standorten in den Revieren werden große Wildbienenhotels aufgestellt“, erklärt Hasselhof in einer Pressemitteilung der Jägerschaft. Die gleiche Zahl dieser hölzernen Bauten werde demnach zusammen mit Kindern oder Jugendlichen an Schulen, Kindergärten oder anderen Stellen aufgestellt, an denen die junge Generation angeregt wird, selbst etwas für die Nistmöglichkeiten von Wildbienen zu tun.

In der Gemeinde Kirchlinteln wurde nun in Odeweg von der örtlichen Jägerschaft ein Wildbienenhotel errichtet. Parallel dazu konnte die Lintler-Geest-Schule in Bendingbostel gewonnen werden, ein weiteres Exemplar aufzustellen. Nachdem Odeweger Jäger das Wildbienenhotel vormontiert hatten, wurde es nun aufgebaut. Dazu waren die Klasse 3a mit ihrer Klassenlehrerin Anette Kriebitzsch und die Schulleiterin Julia Weddige in den Schulgarten gekommen, um das Wildbienenhotel einzuweihen.

Nachdem die Kinder ein passendes Lied vorgetragen hatten, machte Dr. Dieter Hasselhof den Kindern deutlich, warum es so wichtig ist, für die Wildbienen geeignete Wohnstätten und Nistgelegenheiten zu schaffen. „Es ist bekannt, dass unsere Kulturlandschaft immer weniger Möglichkeiten für das Wirken und Überleben dieser Insekten bietet. Es fehlt an geeigneten Nahrungspflanzen und an ausreichend Wohnstätten und Nistgelegenheiten.“

Aus diesem Grund gebe es Bestrebungen, für die Wildbienen längerfristige Ansiedlung und Vermehrung zu gewährleisten, indem man als teilweisen Ersatz geeignete Wohnstätten und Nistgelegenheiten schafft, wie zum Beispiel in Form von Wildbienenhotels. Auch der Bendingbosteler Ortsvorsteher Cord Wahlers und der Vorsitzende der Verdener Jägerschaft, Jürgen Luttmann, machten die Kinder auf die Bedeutung der Insekten aufmerksam.

Mit Unterstützung der Schüler und des Hausmeisters Heiner Tietje wurde das Wildbienenhotel aufgerichtet und verankert. Bei strahlendem Sonnenschein konnten die staunenden Kinder beobachten, dass sich sofort einzelne Insekten für die schicke Immobilie interessierten.

Zum Abschluss wurde im Schulgarten Saatgut aus dem Wildblumenförderprogramm des Landkreises Verden ausgestreut und ein Informationsschild aufgestellt.