Filmer stellen im Jugendzentrum Projekt „Mein rechtsextremer Tag“ vor

Ein Werk mit Vision

Das junge Filmteam stellte sein Projekt im Verdener Jugendzentrum vor. Bürgermeister Lutz Brockmann hatte die Gruppe begrüßt.

Verden - Von Henning Leeske. Die Integration von Flüchtlingen ist nicht erst seit der Krise in 2015 ein Thema auch in der Verdener Gesellschaft. Nun haben sich 13 Jugendliche aus Verden, Oldenburg und Bremen damit auseinandergesetzt. Im Jugendzentrum Verden haben sie in einem Filmprojekt „Mein rechtsextremer Tag“ unter der Leitung von Hauke Schubert einen ganz direkten Zugang zu dieser Herausforderung der Gesellschaft gewählt. Jannis Gehl spielt in dem cirka zehnminütigem Streifen einen Rechtsradikalen mit dem Namen Jens.